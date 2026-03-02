В Усть-Каменогорске на площадке вуза обсудили Новую Конституцию и поддержку референдума

«Обсуждая сегодня проект новой Конституции, мы не говорим о больших или маленьких поправках. Мы не меняем старое на новое, как это себе представляют некоторые наши критики. И тем более, мы не рассуждаем о необходимости тех или иных правовых или моральных категорий. Во-первых, речь идет о кардинальных переменах в самой траектории развития страны. Причем мы говорим о качестве этого развития. Во-вторых, речь идет о извечности наших национальных ценностей, на вершине которых стоит наша Независимость. Причем отныне мы не просто дорожим ею, а твердо и уверенно защищаем ее. В-третьих, речь идет о чистом в душе и помыслах, высоко образованном в уме, конкурентоспособном в мире поколении казахстанцев. Причем их неотъемлемые права и свободы в нынешнем цифровом веке подкреплены ценностями науки, культуры и инновации. И наконец, речь идет о пересмотре места и роли Нации в современном миропорядке. Причем этот судьбоносный процесс проходит через преемственность всего пройденного пути за всю тысячелетнюю историю нашего народа», — отметила Аида Балаева.