Востоковед оценил вероятность венесуэльского сценария в Иране

«Если мы говорим про план Трампа, то, скорее всего, он считает, что венесуэльский вариант для него — это самый лучший, поскольку он не предусматривает каких-то последствий, турбулентности, дальнейшего раскола региона, а позволит ему иметь дело впоследствии с уже работающей структурой — речь идет про иранские власти. Мы не знаем, есть ли какие-то силы внутри Ирана во власти, которые готовы с Трампом сотрудничать. Трамп утверждает, что есть, он на это активно намекает. Подтверждения этому нет. Можно сказать лишь, что, судя по заявлениям, которые делает Трамп, наиболее благосклонной и удобной для себя фигурой для переговоров он видит президента Пезешкиана, поскольку тот представляет реформистско-светское крыло иранской элиты. При этом важно понимать, что президент в Иране — это скорее администратор, он отстранен от силового блока, не занимается международной политикой, военными вопросами, то есть он не имеет ресурсов и не принимает глобальных решений», — добавил он.