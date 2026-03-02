Лукашенко сказал, что ни в коем случае нельзя выбрасывать за борт

Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом 2 марта сказал, что ни в коем случае нельзя выбрасывать за борт. Подробности приводит БелТА.
Глава государства обратил внимание на общность исторического прошлого Беларуси и Мурманской области, в том числе их роль в период Великой Отечественной войны. На территории указанного северного региона РФ воевал классик белорусской литературы Иван Шамякин.
— Это говорит о том, что у нас есть и были люди, которые связывают нас. И очень крепко, — подчеркнул глава Беларуси.
По словам Александра Лукашенко, Мурманская область, как и Беларусь, настрадалась и натерпелась от Великой Отечественной войны:
— И это наша общая Победа. Мы ее должны видеть, чтить. Ни в коем случае не выбрасывать ее куда-то за борт.
Президент Беларуси также прокомментировал некоторые выпады балтийских стран и Украины:
— Я, когда слышу некоторые выпады балтийских государств, Украины в плане то разрушить, это разрушить, и Отечественная война — это не то, что для нас, по-земному думаю: зачем вы великое достоинство своего народа выбрасываете на помойку?
Лукашенко подчеркнул, что этим необходимо гордиться.
