Лукашенко сказал, что ни в коем случае нельзя выбрасывать за борт

Лукашенко объяснил, что нельзя выбрасывать за борт.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом 2 марта сказал, что ни в коем случае нельзя выбрасывать за борт. Подробности приводит БелТА.

Глава государства обратил внимание на общность исторического прошлого Беларуси и Мурманской области, в том числе их роль в период Великой Отечественной войны. На территории указанного северного региона РФ воевал классик белорусской литературы Иван Шамякин.

— Это говорит о том, что у нас есть и были люди, которые связывают нас. И очень крепко, — подчеркнул глава Беларуси.

По словам Александра Лукашенко, Мурманская область, как и Беларусь, настрадалась и натерпелась от Великой Отечественной войны:

— И это наша общая Победа. Мы ее должны видеть, чтить. Ни в коем случае не выбрасывать ее куда-то за борт.

Президент Беларуси также прокомментировал некоторые выпады балтийских стран и Украины:

— Я, когда слышу некоторые выпады балтийских государств, Украины в плане то разрушить, это разрушить, и Отечественная война — это не то, что для нас, по-земному думаю: зачем вы великое достоинство своего народа выбрасываете на помойку?

Лукашенко подчеркнул, что этим необходимо гордиться.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, от чего критически важно избавиться Беларуси и России.

Тем временем Лукашенко пошутил на встрече с Путиным о расстоянии между Минском и Москвой.

Также глава Администрации президента Дмитрий Крутой оценил союзный роуминг Беларуси и России.

