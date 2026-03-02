Брифинг пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова 2 марта: главное

Переговоры по урегулированию украинского конфликта
РФ продолжает переговорную работу по урегулированию украинского конфликта.
Россия открыта к тому, чтобы добиваться своих целей мирными методами.
РФ по-прежнему высоко ценит посреднические усилия США в переговорах по Украине, но доверяет только себе и отстаивает собственные интересы.
Кремль не комментирует содержание переговоров по Украине, но тема гарантий безопасности находится на повестке, как и территориальный вопрос.
Наряду с другими вопросами, с главным вопросом, а именно — территориальным вопросом, гарантия безопасности, конечно же, находятся на повестке дня переговоров.
Переговоры с США по экономическим вопросам идут своим чередом.
Ситуация вокруг Ирана
Кремлю нечего добавить к позиции МИД РФ по Ирану.
РФ анализирует, чем кончился переговорный процесс с США по Ирану, и делает «соответствующие выводы».
Россия расстроена деградацией ситуации США и Ирана до прямой агрессии.
Москва находится в контакте с Тегераном и другими сторонами, затронутыми эскалацией на Ближнем Востоке.
Вместе с тем продолжаем и наше общение с руководством стран, затронутых конфликтом, в том числе и с государствами Персидского залива.
Рабочий график Путина 2 марта
2 марта Владимир Путин работает в Кремле.
Сегодня нет крупных запланированных публичных мероприятий. У главы государства идут встречи, совещания внутренние и международные телефонные разговоры.
В понедельник глава государства проведет международный телефонный разговор, связанный с ситуацией вокруг Ирана.
Также 2 марта Путин встретится с губернатором Амурской области Василием Орловым.