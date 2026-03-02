Ричмонд
Брифинг пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова 2 марта: главное

Пресс-секретарь российского президента пообщался с журналистами на традиционном брифинге. Редакция Новостей Mail публикует основные ответы представителя Кремля.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Переговоры по урегулированию украинского конфликта

РФ продолжает переговорную работу по урегулированию украинского конфликта.

Россия открыта к тому, чтобы добиваться своих целей мирными методами.

РФ по-прежнему высоко ценит посреднические усилия США в переговорах по Украине, но доверяет только себе и отстаивает собственные интересы.

Кремль не комментирует содержание переговоров по Украине, но тема гарантий безопасности находится на повестке, как и территориальный вопрос.

Наряду с другими вопросами, с главным вопросом, а именно — территориальным вопросом, гарантия безопасности, конечно же, находятся на повестке дня переговоров.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по «РИА Новости»)

Переговоры с США по экономическим вопросам идут своим чередом.

Ситуация вокруг Ирана

Кремлю нечего добавить к позиции МИД РФ по Ирану.

РФ анализирует, чем кончился переговорный процесс с США по Ирану, и делает «соответствующие выводы».

Россия расстроена деградацией ситуации США и Ирана до прямой агрессии.

Москва находится в контакте с Тегераном и другими сторонами, затронутыми эскалацией на Ближнем Востоке.

Вместе с тем продолжаем и наше общение с руководством стран, затронутых конфликтом, в том числе и с государствами Персидского залива.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по ТАСС)

Контактов со странами БРИКС по Ирану сейчас нет. Членство в БРИКС не предполагает обязательств взаимопомощи при агрессии.

Рабочий график Путина 2 марта

2 марта Владимир Путин работает в Кремле.

Сегодня нет крупных запланированных публичных мероприятий. У главы государства идут встречи, совещания внутренние и международные телефонные разговоры.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по ТАСС)

В понедельник глава государства проведет международный телефонный разговор, связанный с ситуацией вокруг Ирана.

Также 2 марта Путин встретится с губернатором Амурской области Василием Орловым.

