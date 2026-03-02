Лукашенко признался, о чем думает, слыша некоторые выпады Украины

Александр Лукашенко заметил, что Мурманская область, как и Беларусь, натерпелась и настрадалась от Великой Отечественной войны. Он подчеркнул, что это общая Победа и ее необходимо видеть и чтить. Президент Беларуси заявил, что великую Победу ни в коем случае нельзя выбрасывать за борт.