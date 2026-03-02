Ричмонд
Лукашенко признался, о чем думает, слыша некоторые выпады Украины

Лукашенко прокомментировал некоторые выпады Украины.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время встречи с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом признался, о чем думает, слыша некоторые выпады Украины. Подробности сообщает БелТА.

Александр Лукашенко заметил, что Мурманская область, как и Беларусь, натерпелась и настрадалась от Великой Отечественной войны. Он подчеркнул, что это общая Победа и ее необходимо видеть и чтить. Президент Беларуси заявил, что великую Победу ни в коем случае нельзя выбрасывать за борт.

Глава Беларуси отреагировал и на некоторые выпады со стороны Украины и балтийских стран:

— Я, когда слышу некоторые выпады балтийских государств, Украины в плане то разрушить, это разрушить, и Отечественная война — это не то, что для нас, по-земному думаю: зачем вы великое достоинство своего народа выбрасываете на помойку?

Президент заявил, что этим следует гордиться.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко пошутил на встрече с президентом России Владимиром Путиным о расстоянии между Минском и Москвой.

Тем временем Лукашенко сказал, от чего критически важно избавиться Беларуси и России.

Кроме того, «Белавиа» направит специальный пустой самолет за белорусами в Катар.

