Лукашенко признался, о чем думает, слыша некоторые выпады Украины

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время встречи с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом признался, о чем думает, слыша некоторые выпады Украины. Подробности сообщает БелТА.
Александр Лукашенко заметил, что Мурманская область, как и Беларусь, натерпелась и настрадалась от Великой Отечественной войны. Он подчеркнул, что это общая Победа и ее необходимо видеть и чтить. Президент Беларуси заявил, что великую Победу ни в коем случае нельзя выбрасывать за борт.
Глава Беларуси отреагировал и на некоторые выпады со стороны Украины и балтийских стран:
— Я, когда слышу некоторые выпады балтийских государств, Украины в плане то разрушить, это разрушить, и Отечественная война — это не то, что для нас, по-земному думаю: зачем вы великое достоинство своего народа выбрасываете на помойку?
Президент заявил, что этим следует гордиться.
