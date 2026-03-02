NYT: Трамп рассчитывает на «схему Мадуро» в Иране

Однако NYT подчеркивает, что атаки США на Иран — гораздо более сложная и рискованная кампания, чем операция по захвату Мадуро, отчасти потому, что Тегеран располагает обширными военными возможностями, а также из-за глубоких разногласий в иранском обществе по поводу дальнейшего курса страны. Интервью с Трампом отражает степень неуверенности его администрации в том, как будут развиваться события в ближайшие несколько недель как на поле боя, так и при формировании нового правительства в Тегеране, резюмирует NYT.