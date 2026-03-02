Ричмонд
NYT: Трамп рассчитывает на «схему Мадуро» в Иране

В кратком сумбурном телефонном интервью американской газете The New York Times президент США Дональд Трамп высказал несколько противоречивых предположений о том, кому «будет передана» власть в Иране после убийства аятоллы Али Хаменеи.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Газета отмечает, что Трамп за шесть минут интервью высказал ряд противоречивых представлений о том, как будет выглядеть новое правительство Ирана. В частности, он считает, что в Иране может «сработать» вариант, аналогичный венесуэльскому, когда американские военные в начале января 2026 года захватили только президента Венесуэлы Николаса Мадуро, оставив на своих местах других правительственных чиновников, выразившись «следовать инструкциям» США.

То, что мы сделали в Венесуэле, думаю, является идеальным сценарием.

Дональд Трамп
президент США

За последние несколько недель он неоднократно упоминал Венесуэлу как образец успешной операции и надеялся ее частично повторить в Иране — определить руководство, склонное к сотрудничеству и дружественное по отношению к США.

Но советники предупреждали Трампа, что огромные различия в культурах и истории Ирана и Венесуэлы делают практически невозможным применение стратегии, использованной в Венесуэле.

Тем не менее Трамп не стал отказываться от использования венесуэльской модели в Иране.

На вопрос о том, кто должен занять высший руководящий пост в Иране после убийства аятоллы, или даже о том, кто должен принимать решение, он ответил туманно.

У меня есть три очень хороших варианта. Я не буду раскрывать их сейчас. Давайте сначала закончим работу.

Дональд Трамп
президент США

Кроме того, Трамп надеется, что элитные вооруженные силы Ирана, включая закаленных и влиятельных офицеров Корпуса стражей исламской революции (КСИР), просто передадут свое оружие иранскому населению. «Они действительно сдались бы народу, если вдуматься», — полагает президент США.

Однако NYT подчеркивает, что атаки США на Иран — гораздо более сложная и рискованная кампания, чем операция по захвату Мадуро, отчасти потому, что Тегеран располагает обширными военными возможностями, а также из-за глубоких разногласий в иранском обществе по поводу дальнейшего курса страны. Интервью с Трампом отражает степень неуверенности его администрации в том, как будут развиваться события в ближайшие несколько недель как на поле боя, так и при формировании нового правительства в Тегеране, резюмирует NYT.

