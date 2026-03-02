Вице-мэр Сочи Вадим Снегирев покинул должность

Один из заместителей мэра Сочи Вадим Снегирев покинул свой пост в администрации. Он занимал должность заместителя по территориальной безопасности с сентября 2022 года. В настоящее время его имя исчезло с официального сайта мэрии в разделе структуры администрации.
Снегирев проработал в органах безопасности Российской Федерации с 1989 по 2018 год. После этого, с 2019 по 2022 год, он занимал пост начальника управления гражданской обороны и защиты населения администрации города.
Исполняющим обязанности заместителя мэра назначен Дмитрий Зенцов, который ранее руководил управлением гражданской обороны.