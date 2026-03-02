Ричмонд
+1°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вице-мэр Сочи Вадим Снегирев покинул должность

В Сочи ушел в отставку вице-мэр по территориальной безопасности.

Источник: пресс-служба администрации Сочи

Один из заместителей мэра Сочи Вадим Снегирев покинул свой пост в администрации. Он занимал должность заместителя по территориальной безопасности с сентября 2022 года. В настоящее время его имя исчезло с официального сайта мэрии в разделе структуры администрации.

Снегирев проработал в органах безопасности Российской Федерации с 1989 по 2018 год. После этого, с 2019 по 2022 год, он занимал пост начальника управления гражданской обороны и защиты населения администрации города.

Исполняющим обязанности заместителя мэра назначен Дмитрий Зенцов, который ранее руководил управлением гражданской обороны.