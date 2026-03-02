Ричмонд
+2°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Белорусский спецназ получил на вооружение снайперские винтовки «Стилет»

МИНСК, 2 мар — Sputnik. Белорусские армейские спецназовцы получили на вооружение винтовки «Стилет» отечественного производства, сообщил Государственный военно-промышленный комитет республики.

Источник: Telegram / Госкомвоенпром

«На вооружение одного из специальных подразделений Западного оперативного командования передана партия высокоточных снайперских винтовок СВ-1000 “Стилет”, разработанных ОАО “Кидма тек”, — говорится в сообщении.

Там также отмечается, что это оружие предназначено для выполнения особых задач в войсковых, разведывательных и специальных подразделениях.

Винтовки «Стилет» имеют калибр 7,62×54R и позволяют поражать цели на дальности до одного километра. При этом рассеивание на 100-метровой дистанции составляет всего около одного сантиметра. На дистанции до 700 метров рассеивание не превышает 14 сантиметров, что гарантирует уверенное попадание.

Впервые винтовка была представлена в 2023 году на прошедшей в Минске международной выставке вооружения и военной техники MILEX.

Ранее в январе текущего года в ГВПК сообщали, что данные винтовки проходят в армии войсковые испытания.