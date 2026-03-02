Белорусский спецназ получил на вооружение снайперские винтовки «Стилет»

«На вооружение одного из специальных подразделений Западного оперативного командования передана партия высокоточных снайперских винтовок СВ-1000 “Стилет”, разработанных ОАО “Кидма тек”, — говорится в сообщении.
Там также отмечается, что это оружие предназначено для выполнения особых задач в войсковых, разведывательных и специальных подразделениях.
Винтовки «Стилет» имеют калибр 7,62×54R и позволяют поражать цели на дальности до одного километра. При этом рассеивание на 100-метровой дистанции составляет всего около одного сантиметра. На дистанции до 700 метров рассеивание не превышает 14 сантиметров, что гарантирует уверенное попадание.
Впервые винтовка была представлена в 2023 году на прошедшей в Минске международной выставке вооружения и военной техники MILEX.
Ранее в январе текущего года в ГВПК сообщали, что данные винтовки проходят в армии войсковые испытания.