Белорусский спецназ получил на вооружение снайперские винтовки «Стилет»

Винтовки «Стилет» имеют калибр 7,62×54R и позволяют поражать цели на дальности до одного километра. При этом рассеивание на 100-метровой дистанции составляет всего около одного сантиметра. На дистанции до 700 метров рассеивание не превышает 14 сантиметров, что гарантирует уверенное попадание.