«Полный хаос»: востоковед рассказал, что ждет Иран после войны с США

Соединенные Штаты пока не заявляли о целях обеспечить деградацию иранских технологий, кроме ядерных, однако Вашингтон может сделать так, что в Иране не будут развиваться «свои» технологии и образование. Об этом «Газете.Ru» заявил руководитель Школы востоковедения Высшей школы экономики Алексей Маслов.

Источник: Reuters

«Дело в том, что пока мы не слышали ни о каких планах США действительно сделать деградацию иранских технологий, кроме единственного — ядерных технологий. Однако если за счет ударов в Иране установится полный хаос, надо понимать, что будет. Будут беженцы из Ирана», — подчеркнул он.

На момент начала вооруженной кампании США против Ирана, напомнил Маслов, у Ирана есть «довольно хорошая наука», которая позволила Тегерану сделать заметный прогресс в области разных технологий, в том числе компьютерных технологий и биоинженерии.

Научные специалисты могут уехать из Ирана на фоне ударов США, поэтому страна может «погрузиться в технологическое отставание», заявил собеседник.

«США могут сделать так, что у Ирана не будут развиваться никакие свои новые системы образования и технологий. При этом США будут выступать спонсором всех технологических решений [в Иране], лишь бы Иран не разрабатывал никакие свои [технологии]», — отметил Маслов.

Утром 28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в обращении к нации объяснил американские и израильские удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

