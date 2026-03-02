Ричмонд
Эксперт рассказал, кто может стать духовным лидером Ирана после Хаменеи

Кандидатура нового рахбара должна быть приемлема для разных представителей элиты Ирана. Об этом Новостям Mail рассказал младший научный сотрудник Отдела Ближнего и Постсоветского Востока ИНИОН РАН Илья Баскаков. Какие варианты «замены» Хаменеи рассматривают в Иране и кто может стать новым духовным лидером в стране — подробнее в нашем материале.

Авторы и эксперты
Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Несмотря на сильное внешнее давление, в Иране со времен Исламской революции — и особенно с 1989 года — оформилась достаточно устойчивая многоуровневая система власти. Поэтому гибель Али Хаменеи, хоть и стала значительным ударом по стабильности режима, тем не менее не привела к слому системы, поясняет аналитик.

Согласно Конституции Ирана, духовным лидером (рахбаром) должен быть факих, являющийся «самым сведущим в установлениях и вопросах мусульманского права либо в политических и социальных проблемах», если его сочтут «признанным всем народом или обладающим выдающимися качествами».

По своим качествам это должен быть справедливый, набожный, смелый, способный к умелому управлению человек. Ему предстоит стать не только главой Ирана, но и формально — лидером всей мировой исламской уммы, поясняет Баскаков.

После 12-дневной войны летом прошлого года СМИ сообщали, что Хаменеи выбрал трех высокопоставленных представителей духовенства, которые могли бы стать его преемниками в случае гибели. Однако их имена не разглашались.

Важно, что кандидатура должна быть приемлема для разных представителей элиты Ирана. Можно допустить, что в условиях высокой нестабильности внутри и вовне высота религиозного ранга кандидатов может не быть решающей. Может быть, кандидат уже был неформально выбран еще до смерти Хаменеи. А может, были лишь выдвинуты возможные кандидатуры. Официальное решение Совета экспертов нам еще предстоит узнать.

Илья Баскаков
младший научный сотрудник Отдела Ближнего и Постсоветского Востока ИНИОН РАН

Кто может заменить Хаменеи

В числе возможных преемников часто называют сына погибшего лидера — Моджтабу Хаменеи. Он обладает доверием и связями в силовых ведомствах, но его приход к власти означал бы передачу поста по наследству, что явно не понравится иранскому духовенству. Аналогичные риски существуют и в отношении внука Хомейни — Хасана.

Можно предположить, что Хаменеи мог принять во внимание кандидатуру, которая бы подразумевала «мягкий перезапуск» (возможно временный) политического курса в сторону большей умеренности ради сохранения режима. Здесь уместно вспомнить о пятом президенте Ирана — Мохаммаде Хатами. Баскаков обращает внимание, что Хаменеи тоже занимал пост президента страны до того, как стать духовным лидером.

У Хатами есть опыт управления, проведения реформ, диалога с Западом. Однако его курс по итогу не увенчался успехом из-за возросшего давления США. В последние годы Хатами выступал с активной критикой действий руководства Ирана в отношении системного кризиса. Поэтому это очень гипотетический сценарий, который бы подразумевал решение Хаменеи пойти на сильную перестройку режима ради его сохранения.

Илья Баскаков
младший научный сотрудник Отдела Ближнего и Постсоветского Востока ИНИОН РАН

То же относится и к Хасану Роухани — экс-президенту Ирана, при котором была заключена ядерная сделка. Правда, в обоих случаях стоит делать скидку на возраст: и Хатами, и Роухани уже далеко не молоды.

Иранист полагает, что более вероятным преемником станет фигура, способная обеспечить преемственность нынешнего политического курса. В этом ключе он выделяет две фигуры — Алирезу Арафи и Садека Лариджани.

Алиреза Арафи — достаточно молодой кандидат, стремительно укреплявший свое положение в Иране. Хаменеи поддерживал устремления Арафи. Это умелый технократ, с опытом активной деятельности в культурно-религиозной области страны и за рубежом. Достаточно близок к консервативным кругам элиты и скорее всего устроит их. Можно также отметить личность Садека Лариджани — председателя Совета по определению государственной целесообразности, имеющего опыт руководства судебной властью в Иране.

Илья Баскаков
младший научный сотрудник Отдела Ближнего и Постсоветского Востока ИНИОН РАН

При любом раскладе личность духовного лидера не определит однозначно курс страны, который может трансформироваться в зависимости от внутренних потребностей и воздействия внешней среды, резюмирует эксперт. Нельзя исключать и внутренней трансформации системы под давлением извне, в рамках чего традиционные процедуры и планы могут быть отринуты.

Все это, конечно, актуально, если система устоит, и не будет еще более сильной эскалации конфликта Ирана с США и Израилем. В ином случае можно говорить о потенциальной значительной перестройке всей государственной системы и возможном перезапуске всего политического курса страны.

Илья Баскаков
младший научный сотрудник Отдела Ближнего и Постсоветского Востока ИНИОН РАН
