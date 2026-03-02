Эксперт рассказал, кто может стать духовным лидером Ирана после Хаменеи

Важно, что кандидатура должна быть приемлема для разных представителей элиты Ирана. Можно допустить, что в условиях высокой нестабильности внутри и вовне высота религиозного ранга кандидатов может не быть решающей. Может быть, кандидат уже был неформально выбран еще до смерти Хаменеи. А может, были лишь выдвинуты возможные кандидатуры. Официальное решение Совета экспертов нам еще предстоит узнать.