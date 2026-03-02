Лукашенко сказал, почему всегда выбирает белорусскую продукцию, а не импортную

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время встречи с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом сказал, почему всегда выбирает белорусскую продукцию, а не импортную. Видеофрагмент опубликован в телеграм-канале «Пул Первого».
Глава государства обратил внимание, что Беларусь и Россия интенсивно работают над тем, чтобы уйти от всего импортного западного — «тех стран, которые ввели против нас санкции». Он пояснил, что это практически удалось сделать.
— Я все равно всегда предпочитаю всякому импортному — свое. Импортное, может быть, где-то уровнем выше и, может быть, и по качеству. Но это чужое. Если вдруг что-то надо за тридевять земель искать и не все так просто. А здесь, у себя, Беларусь для России не чужая, это свое. В любой момент мы можем поставить любую деталь, которая вышла из строя в нашей технике, — заметил глава Беларуси.
По его словам, белорусская сторона может поставить регионам России необходимое количество продовольствия и одежды, если это будет необходимо.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, от чего критически важно избавиться Беларуси и России.
Тем временем Лукашенко сказал, что ни в коем случае нельзя выбрасывать за борт.
Также глава государства признался, о чем думает, слыша некоторые выпады Украины.