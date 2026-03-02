Лукашенко сказал, почему всегда выбирает белорусскую продукцию, а не импортную

— Я все равно всегда предпочитаю всякому импортному — свое. Импортное, может быть, где-то уровнем выше и, может быть, и по качеству. Но это чужое. Если вдруг что-то надо за тридевять земель искать и не все так просто. А здесь, у себя, Беларусь для России не чужая, это свое. В любой момент мы можем поставить любую деталь, которая вышла из строя в нашей технике, — заметил глава Беларуси.