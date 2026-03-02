Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко сказал, почему всегда выбирает белорусскую продукцию, а не импортную

Лукашенко сказал, чем белорусская продукция лучше импортной.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время встречи с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом сказал, почему всегда выбирает белорусскую продукцию, а не импортную. Видеофрагмент опубликован в телеграм-канале «Пул Первого».

Глава государства обратил внимание, что Беларусь и Россия интенсивно работают над тем, чтобы уйти от всего импортного западного — «тех стран, которые ввели против нас санкции». Он пояснил, что это практически удалось сделать.

— Я все равно всегда предпочитаю всякому импортному — свое. Импортное, может быть, где-то уровнем выше и, может быть, и по качеству. Но это чужое. Если вдруг что-то надо за тридевять земель искать и не все так просто. А здесь, у себя, Беларусь для России не чужая, это свое. В любой момент мы можем поставить любую деталь, которая вышла из строя в нашей технике, — заметил глава Беларуси.

По его словам, белорусская сторона может поставить регионам России необходимое количество продовольствия и одежды, если это будет необходимо.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, от чего критически важно избавиться Беларуси и России.

Тем временем Лукашенко сказал, что ни в коем случае нельзя выбрасывать за борт.

Также глава государства признался, о чем думает, слыша некоторые выпады Украины.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше