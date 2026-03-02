Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

WP: кронпринц Саудовской Аравии в частном порядке призывал США к ударам по Ирану

По оценкам американской разведки и экспертов МАГАТЭ, непосредственной угрозы со стороны Ирана для США или стран Ближнего Востока не было, но «региональные союзники» США уверяли Дональда Трампа, что настало время нанести удар по Тегерану. Об этом пишет американская газета The Washington Post.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Издание со ссылкой на четыре осведомленных источника сообщает, что наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман аль-Сауд за последний месяц неоднократно звонил Трампу и в частном порядке призывал его нанести удары по Ирану. При этом официальный Эр-Рияд публично поддерживал дипломатические усилия по разрешению кризиса в отношениях США и Ирана. Даже когда спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер в конце февраля вели в Женеве непрямые переговоры с Тегераном, Саудовская Аравия подталкивала Вашингтон к нанесению ударов, отмечает WP.

Саудовский лидер пытался убедить Белый дом, что Иран станет более сильным и опасным, если США откажутся от атаки сейчас, когда они стянули на Ближний Востоке самую крупную военную группировку со времен вторжения в Ирак в 2003 году.

Позицию кронпринца поддержал его брат, министр обороны Саудовской Аравии Халид ибн Салман аль-Сауд. В январе он провел закрытые встречи с официальными лицами США в Вашингтоне и предупредил их о минусах отказа от нападения на Иран, утверждает WP.

Как подчеркивает издание, этот очевидный контраст между публичной дипломатией и частным стратегическим консультированием Эр-Рияда отражает сложность региональной политики во время кризиса.

В итоге многоуровневая дипломатия и закулисное лоббирование ближневосточных союзников подтолкнули Вашингтон к началу военной кампании против Ирана.

Издание напоминает, что Эр-Рияд считает Тегеран своим основным соперником и врагом в регионе. Иран, в котором доминируют мусульмане-шииты, и Саудовская Аравия, возглавляемая суннитами, давно конкурируют на Ближнем Востоке, что привело к опосредованным войнам в регионе.

Представитель Саудовской Аравии между тем заявил, что Эр-Рияд «ни разу за все время наших контактов с администрацией Трампа не убеждал президента» начать военную кампанию против Тегерана. Ранее саудовский кронпринц пообещал иранскому президенту Масуду Пезешкиану, что Саудовская Аравия не допустит использование своего воздушного пространства или территории для нанесения ударов по Ирану.

Когда в субботу после нападения США Иран принял ответные меры, атаковав нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии, Эр-Рияд одобрил военное возмездие в отношении Тегерана и пообещал принять все необходимые меры для самозащиты.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше