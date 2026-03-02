WP: кронпринц Саудовской Аравии в частном порядке призывал США к ударам по Ирану

Издание со ссылкой на четыре осведомленных источника сообщает, что наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман аль-Сауд за последний месяц неоднократно звонил Трампу и в частном порядке призывал его нанести удары по Ирану. При этом официальный Эр-Рияд публично поддерживал дипломатические усилия по разрешению кризиса в отношениях США и Ирана. Даже когда спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер в конце февраля вели в Женеве непрямые переговоры с Тегераном, Саудовская Аравия подталкивала Вашингтон к нанесению ударов, отмечает WP.
Позицию кронпринца поддержал его брат, министр обороны Саудовской Аравии Халид ибн Салман аль-Сауд. В январе он провел закрытые встречи с официальными лицами США в Вашингтоне и предупредил их о минусах отказа от нападения на Иран, утверждает WP.
Как подчеркивает издание, этот очевидный контраст между публичной дипломатией и частным стратегическим консультированием Эр-Рияда отражает сложность региональной политики во время кризиса.
Издание напоминает, что Эр-Рияд считает Тегеран своим основным соперником и врагом в регионе. Иран, в котором доминируют мусульмане-шииты, и Саудовская Аравия, возглавляемая суннитами, давно конкурируют на Ближнем Востоке, что привело к опосредованным войнам в регионе.
Представитель Саудовской Аравии между тем заявил, что Эр-Рияд «ни разу за все время наших контактов с администрацией Трампа не убеждал президента» начать военную кампанию против Тегерана. Ранее саудовский кронпринц пообещал иранскому президенту Масуду Пезешкиану, что Саудовская Аравия не допустит использование своего воздушного пространства или территории для нанесения ударов по Ирану.