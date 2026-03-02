WP: кронпринц Саудовской Аравии в частном порядке призывал США к ударам по Ирану

Издание со ссылкой на четыре осведомленных источника сообщает, что наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман аль-Сауд за последний месяц неоднократно звонил Трампу и в частном порядке призывал его нанести удары по Ирану. При этом официальный Эр-Рияд публично поддерживал дипломатические усилия по разрешению кризиса в отношениях США и Ирана. Даже когда спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер в конце февраля вели в Женеве непрямые переговоры с Тегераном, Саудовская Аравия подталкивала Вашингтон к нанесению ударов, отмечает WP.