В Ливане ввели запрет на любую военную деятельность «Хезболлы»

БЕЙРУТ, 2 мар — РИА Новости. Правительство Ливана приняло решение запретить любую военную деятельность «Хезболлах», заявил премьер-министр страны Наваф Салам после экстренного собрания правительства в понедельник утром.
«Принято решение о запрете всей военной и силовой деятельности “Хезболлах” как выходящей за рамки закона, с обязательством передать оружие и ограничить ее деятельность исключительно политической сферой», — цитирует слова Салама пресс-служба правительства.
Власти Ливана также дали указание армии предпринять все возможные действия для разоружения движения к северу от реки Литани.
