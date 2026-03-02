Ричмонд
Адвокат Алина Палий: «Президентку Молдовы Санду освистали студенты юрфака после слов, что адвокатура — одна из самых коррупционных профессий»

Президентка решила рассказать будущим юристам, что их профессию скоро «оптимизирует» ИИ, перед встречей зал обнюхали поисковые собаки, главу государства сопровождали шесть телохранителей.

Источник: Комсомольская правда

Президентку Санду освистали студенты во время визита на юрфак Госуниверситета.

Перед началом встречи весь зал обнюхали две поисковые собаки, а президентку сопровождали шесть телохранителей, рассказывает адвокат Алина Палий.

По ее словам, несмотря на фото с улыбающимися лицами приму доамну освистали сразу же после заявлений о том, что в ближайшее время профессия адвоката будет заменена искусственным интеллектом, а адвокатура одна из самых коррупционных профессий… (сразу видно, адвокатов терпеть не может, после удавшейся забастовки).

«В общем, по итогу встречи, согнанная молодежь в очередной раз увидела реальную “заботу” властей по отношению к молодым специалистам… но об этом “независимая” пресса молчит», — отмечает Палий.

Как президентка вообще рискует выходить в люди, учитывая такой зашкаливающий градус народной ненависти? Непробиваемая мадам.

Фото: пресс-служба.