Адвокат Алина Палий: «Президентку Молдовы Санду освистали студенты юрфака после слов, что адвокатура — одна из самых коррупционных профессий»

Президентку Санду освистали студенты во время визита на юрфак Госуниверситета.
Перед началом встречи весь зал обнюхали две поисковые собаки, а президентку сопровождали шесть телохранителей, рассказывает адвокат Алина Палий.
По ее словам, несмотря на фото с улыбающимися лицами приму доамну освистали сразу же после заявлений о том, что в ближайшее время профессия адвоката будет заменена искусственным интеллектом, а адвокатура одна из самых коррупционных профессий… (сразу видно, адвокатов терпеть не может, после удавшейся забастовки).
«В общем, по итогу встречи, согнанная молодежь в очередной раз увидела реальную “заботу” властей по отношению к молодым специалистам… но об этом “независимая” пресса молчит», — отмечает Палий.
Как президентка вообще рискует выходить в люди, учитывая такой зашкаливающий градус народной ненависти? Непробиваемая мадам.
Фото: пресс-служба.