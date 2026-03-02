Трамп утверждает, что Иран очень хочет сделки с США

Соединенные Штаты и Израиль начали 28 февраля масштабную военную операцию против Ирана. Под удары попали крупнейшие иранские города, в том числе Тегеран. В Белом доме обосновали атаку якобы исходящими от Ирана ракетной и ядерной угрозами. При этом руководство США открыто призвало население Ирана выступить против собственного правительства и захватить власть. В результате ударов погибли верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи и некоторые другие ключевые фигуры руководства исламской республики. Корпус стражей исламской революции Ирана объявил о проведении ответной операции.