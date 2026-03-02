Ричмонд
Трамп утверждает, что Иран очень хочет сделки с США

ЛОНДОН, 2 марта. /ТАСС/. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп настаивает, что руководство Ирана очень хочет заключить соглашение.

Источник: Reuters

«Они отчаянно хотят заключить сделку. Я сказал, что им следовало сделать это еще неделю назад», — заявил американский лидер в интервью британской газете The Daily Telegraph.

Ранее секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани объявил, что не будет вести переговоры с США.

Соединенные Штаты и Израиль начали 28 февраля масштабную военную операцию против Ирана. Под удары попали крупнейшие иранские города, в том числе Тегеран. В Белом доме обосновали атаку якобы исходящими от Ирана ракетной и ядерной угрозами. При этом руководство США открыто призвало население Ирана выступить против собственного правительства и захватить власть. В результате ударов погибли верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи и некоторые другие ключевые фигуры руководства исламской республики. Корпус стражей исламской революции Ирана объявил о проведении ответной операции.

Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
