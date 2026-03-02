Путин обсудил с президентом ОАЭ эскалацию на Ближнем Востоке

«Президенты России и ОАЭ призвали к незамедлительному прекращению военной эскалации, чтобы избежать разрастания конфликта в регионе, а также к возобладанию диалога, политических решений для различных проблем», — говорится в сообщении.
Агентство сообщает также, что в ходе разговора обсуждалась тема ударов со стороны Ирана по территории ОАЭ и ряда арабских стран.
США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.