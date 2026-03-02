Полковник Ходаренок: рано делать выводы о низкой эффективности ЗРК Patriot

По второй цели в этом ударе был произведен пуск всего одной ЗУР. Ракета пролетела мимо средства воздушного нападения Ирана с промахами, которые можно признать относительно небольшими. Однако подрыва боевой части ЗУР и последующего поражения цели зафиксировано так и не было. Как сказали бы ракетчики — «ЗУР прошла без подрыва». По каким причинам это произошло, не вполне понятно. То ли отказал радиовзрыватель, то ли не сработал предохранительно-исполнительный механизм, то ли промах оказался все же выше расчетного. В этом случае требуются дополнительное расследование и изучение обломков ракеты.