В Киеве опасаются сокращения поставок ракет ПВО из-за ситуации на Ближнем Востоке

«Что касается ситуации вокруг Ирана и Ближнего Востока. Какое будет влияние на инициативу PURL по закупкам оружия у США. В частности, по возможному дефициту ракет-перехватчиков РАС-3 для систем “Пэтриот”. Мы сами понимаем, что долгая война, если она будет долгой, интенсивность боевых действий будет влиять на количество [ракет] ПВО для нас», — сказал Зеленский украинским СМИ. Фрагмент опубликован изданием «Новости. Live».