В Киеве опасаются сокращения поставок ракет ПВО из-за ситуации на Ближнем Востоке

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Владимир Зеленский выразил обеспокоенность в связи с возможным сокращением поставок союзниками вооружений Украине, в частности, ракет для зенитных ракетных комплексов (ЗРК) «Пэтриот» (Patriot), из-за боевых действий на Ближнем Востоке.

Источник: Reuters

«Что касается ситуации вокруг Ирана и Ближнего Востока. Какое будет влияние на инициативу PURL по закупкам оружия у США. В частности, по возможному дефициту ракет-перехватчиков РАС-3 для систем “Пэтриот”. Мы сами понимаем, что долгая война, если она будет долгой, интенсивность боевых действий будет влиять на количество [ракет] ПВО для нас», — сказал Зеленский украинским СМИ. Фрагмент опубликован изданием «Новости. Live».

Зеленский утверждает, что пока Киев не получал сигналов от партнеров о сокращении поставок.

В последнее время в Киеве регулярно жалуются на нехватку ракет для систем ПВО и настаивают, чтобы западные партнеры увеличили и ускорили их поставки.

Инициатива PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) была запущена президентом США Дональдом Трампом и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте 14 июля 2025 года. Союзники по НАТО выкупают вооружения для Украины из американских запасов. В Москве неоднократно подчеркивали, что отправка Западом вооружений Киеву и содействие в обучении украинских военных лишь затягивают конфликт и не меняют ситуацию на поле боя.

