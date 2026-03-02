Трамп заявил о «большом разочаровании» Стармером

«Такого, возможно, никогда не происходило раньше между нашими странами. Выглядит так, словно он переживал из-за юридической стороны», — сказал американский лидер. Его высказывания касались соглашения между Великобританией и Маврикием о передаче под его суверенитет архипелага Чагос. Изначально британское правительство отказывалось давать разрешение США на использование совместной американо-британской базы на острове Диего-Гарсия для ударов по Ирану, так как полагало, что это нарушит международное право. Однако вечером в воскресенье Стармер изменил свою позицию и согласился на это.