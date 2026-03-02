Трамп заявил о «большом разочаровании» Стармером

«Такого, возможно, никогда не происходило раньше между нашими странами. Выглядит так, словно он переживал из-за юридической стороны», — сказал американский лидер. Его высказывания касались соглашения между Великобританией и Маврикием о передаче под его суверенитет архипелага Чагос. Изначально британское правительство отказывалось давать разрешение США на использование совместной американо-британской базы на острове Диего-Гарсия для ударов по Ирану, так как полагало, что это нарушит международное право. Однако вечером в воскресенье Стармер изменил свою позицию и согласился на это.
По мнению президента США, британский премьер слишком быстро одобрил требование Маврикия вернуть ему архипелаг, чего не нужно было делать. «Мы были очень разочарованы в Кире», — сказал Трамп. «С юридической точки зрения было бы гораздо лучше, если бы он просто сохранил право собственности на эту территорию и не передавал ее людям, которые не являлись законными владельцами», — добавил он.
Глава американской администрации оценил то, что в итоге Стармер пошел навстречу Вашингтону, но указал на ненужную проволочку. «Это полезно. Но на это ушло слишком много времени. Слишком много времени», — сказал Трамп.
Об архипелаге.
Чагос был британской колонией вместе с остальной частью Маврикия, однако в 1965 году Лондон вывел архипелаг в отдельную административную единицу. Три года спустя республика обрела независимость, но Чагос остался во владении королевства. В 1966 году США арендовали остров Диего-Гарсия и построили на нем свою авиабазу. Все 1,5 тыс. жителей архипелага были депортированы.
В 2017 году Маврикий добился того, чтобы Международный суд ООН выдал экспертное заключение по данному вопросу. В феврале 2019 года было получено такое заключение в пользу Маврикия, которое создавало угрозу для дальнейшего функционирования базы. По словам Стармера, передача Чагоса Маврикию позволяет гарантировать бесперебойную работу базы.