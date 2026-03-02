Политолог раскрыл, как США планируют сменить власть на Кубе

Эксперт уточнил, что представители Вашингтона уже активно действуют — проводят переговоры с представителями политической элиты Кубы. «Они предлагают устроить внутриполитическую операцию по смене власти и затем попытаться договориться с новыми лицами на условиях, выгодных Штатам, чтобы кубинцы открыли свою экономику для американских денег, бизнеса и инвестиций», — объясняет собеседник NEWS.ru.
Дудаков напомнил, что Куба для США является незакрытым гештальтом с 1960-х годов, когда военная операция, организованная в апреле 1961 года при участии Вашингтона с целью свержения режима Фиделя Кастро, закончилась провалом.
Политолог считает, что США не намерены менять режим на Кубе с использованием военной операции в ближайшее время. Причина отказа от военного вмешательства — события на Ближнем Востоке. Эксперт отметил, что Вашингтон не в состоянии действовать на двух направлениях.
Малек Дудаков считает, что пока Куба остается островом стабильности из-за отсутствия внутреннего протестного движения. Эксперт уточнил, что большая часть оппозиционеров островного государства уже давно не живет на родине, а элита страны сохраняет единство. По словам политолога, этот фактор пока позволяет Кубе сохранять позиции в конфликте с США.
The Atlantic сообщил, что Дональд Трамп рассматривает Кубу в качестве следующей цели для удара США после Ирана. Ранее политик говорил, чтоБелый дом может решиться на «дружественный захват» острова.