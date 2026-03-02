Германия отказалась участвовать в атаках на Иран

При этом министр заметил, что немецкие солдаты готовы защищаться в случае нападения на них. Подразделения Бундесвера размещены в Иордании и Ираке. «Дальнейших мер» правительство Германии предпринимать не будет. Вадефуль заявил, что у него есть сомнения насчет того, насколько нападение на Иран соответствует международному праву. Однако, по его словам, «Иран представляет значительную угрозу не только для Израиля и региона там, но и для Германии и Европы». Иранский режим угрожает Берлину «терроризмом», добавил Вадефуль.