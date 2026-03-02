Германия отказалась участвовать в атаках на Иран

«Федеральное правительство не намерено участвовать», — заявил Вадефуль. Он добавил, что Германия не имеет военных баз на Ближнем Востоке, откуда США смогут запускать ракеты и уничтожать военные объекты Ирана, в отличие от Великобритании. «У нас также нет соответствующих военных средств», — отметил Вадефуль.
При этом министр заметил, что немецкие солдаты готовы защищаться в случае нападения на них. Подразделения Бундесвера размещены в Иордании и Ираке. «Дальнейших мер» правительство Германии предпринимать не будет. Вадефуль заявил, что у него есть сомнения насчет того, насколько нападение на Иран соответствует международному праву. Однако, по его словам, «Иран представляет значительную угрозу не только для Израиля и региона там, но и для Германии и Европы». Иранский режим угрожает Берлину «терроризмом», добавил Вадефуль.
Ранее лидеры Германии, Франции и Великобритании выступили с совместным заявлением, в котором предупредили Иран о возможности военного ответа в случае продолжения ударов по их союзникам на Ближнем Востоке.
Президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Фридрих Мерц и премьер-министр Великобритании Кир Стармер выразили возмущение в связи с тем, что они назвали «неизбирательными и несоразмерными ракетными атаками» Ирана по ряду стран региона. В заявлении особо подчеркивается, что удары пришлись в том числе по государствам, не принимавшим участия в американо-израильской операции против Исламской Республики.
Европейские лидеры потребовали от Тегерана немедленно остановить атаки и пригрозили принять меры для защиты своих интересов и интересов союзников. В случае необходимости они готовы задействовать «оборонительные действия» для ликвидации иранского потенциала по запуску ракет и беспилотников. В заявлении также указывается, что Париж, Лондон и Берлин согласовали свою позицию с Вашингтоном и ближневосточными союзниками.