Армия Израиля заявила об убийстве в Бейруте начальника штаба разведки «Хезболлы»

В армии уточнили, что Маклед был убит ночью в ходе точечного удара.
2 марта начальник Генштаба ВС Израиля Эяль Замир объявил о начале наступательной операции в Ливане.
Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи осудил операцию Израиля.
