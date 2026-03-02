Ричмонд
Армия Израиля заявила об убийстве в Бейруте начальника штаба разведки «Хезболлы»

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила об убийстве в Бейруте начальника штаба разведки ливанского движения «Хезболла» Хусейна Макледа.

Источник: РИА "Новости"

«Армия обороны Израиля подтверждает: глава разведывательного штаба “Хезболлы” в Бейруте ликвидирован», — говорится в Telegram-канале ЦАХАЛ.

В армии уточнили, что Маклед был убит ночью в ходе точечного удара.

2 марта начальник Генштаба ВС Израиля Эяль Замир объявил о начале наступательной операции в Ливане.

Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи осудил операцию Израиля.

