В ОАЭ могли застрять около 500 самарцев

По данным Ассоциации туроператоров, всего в ОАЭ находятся около 50 тысяч россиян: это организованные туристы, самостоятельные путешественники и транзитные пассажиры, которые летели с пересадкой в другие страны. Число россиян в других странах Ближнего Востока намного меньше, к примеру, в Катаре могут находиться около 1000 человек, а в Омане — 700.