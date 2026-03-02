Ричмонд
В ОАЭ могли застрять около 500 самарцев

Стало известно, сколько самарцев застряли в ОАЭ после обострения ситуации на Ближнем Востоке.

Источник: Комсомольская правда

Ситуация на Ближнем Востоке остается напряженной. Небо над ближневосточным регионом закрыто, 1 марта был отменен рейс из Самары в Дубай, а 2 марта — рейсы в Дубай и Шарджу, также расположенную в ОАЭ. Отменили и рейсы, которые должны были прилететь в Курумоч из этих аэропортов.

Некоторые самарцы, приехавшие на Ближний Восток в качестве туристов, не могут вернуться обратно. В трех самолетах, которые отменили, должны были вылететь около 500 человек, получается, что они застряли за рубежом. Впрочем, среди них могут быть и жители других регионов.

По данным Ассоциации туроператоров, всего в ОАЭ находятся около 50 тысяч россиян: это организованные туристы, самостоятельные путешественники и транзитные пассажиры, которые летели с пересадкой в другие страны. Число россиян в других странах Ближнего Востока намного меньше, к примеру, в Катаре могут находиться около 1000 человек, а в Омане — 700.