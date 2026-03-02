Эксперт раскрыл, будет ли Франция воевать против Ирана

Париж, безусловно, наблюдает за конфликтом на Ближнем Востоке, так как имеет в регионе свои экономические и политические интересы, рассказал эксперт. Но пока Франция не готова полноценно включаться в военные действия против Ирана. Тем более, что фундаментальных угроз интересам французов на данный момент нет.
Скорее всего, речь будет идти о политических заявлениях или о символических действиях — вроде демонстрации флага в регионе. Возможно, страна направит авиагруппу или пару кораблей к берегам Ирана для участия в общих действиях с США и Израилем, но вряд ли ее роль здесь будет значимой. Также возможны общие политические шаги с партнерами по ЕС и другими странами.
Ранее сообщалось, что Франция готова оказать помощь дружественным странам Ближнего Востока, пострадавшим в результате ударов Ирана. С соответствующим заявлением выступил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро.