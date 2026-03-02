Эксперт раскрыл, будет ли Франция воевать против Ирана

Скорее всего, речь будет идти о политических заявлениях или о символических действиях — вроде демонстрации флага в регионе. Возможно, страна направит авиагруппу или пару кораблей к берегам Ирана для участия в общих действиях с США и Израилем, но вряд ли ее роль здесь будет значимой. Также возможны общие политические шаги с партнерами по ЕС и другими странами.