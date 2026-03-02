Ричмонд
+1°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эксперт раскрыл, будет ли Франция воевать против Ирана

На текущий момент Франция не планирует участвовать в боевых действиях против Ирана, фундаментальной угрозы интересам страны на Ближнем Востоке нет. Об этом в беседе с Новостями Mail рассказал заведующий сектором региональных проблем и конфликтов ИМЭМО РАН Павел Тимофеев.

Авторы и эксперты
Павел Тимофеев
Политолог
Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Париж, безусловно, наблюдает за конфликтом на Ближнем Востоке, так как имеет в регионе свои экономические и политические интересы, рассказал эксперт. Но пока Франция не готова полноценно включаться в военные действия против Ирана. Тем более, что фундаментальных угроз интересам французов на данный момент нет.

Скорее всего, речь будет идти о политических заявлениях или о символических действиях — вроде демонстрации флага в регионе. Возможно, страна направит авиагруппу или пару кораблей к берегам Ирана для участия в общих действиях с США и Израилем, но вряд ли ее роль здесь будет значимой. Также возможны общие политические шаги с партнерами по ЕС и другими странами.

Павел Тимофеев
заведующий сектором региональных проблем и конфликтов ИМЭМО РАН

Ранее сообщалось, что Франция готова оказать помощь дружественным странам Ближнего Востока, пострадавшим в результате ударов Ирана. С соответствующим заявлением выступил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше