СМИ: Британия разрешила США использовать свои базы для нанесения ударов по Ирану

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер согласился на просьбу США использовать британские базы Диего-Гарсия и Фэрворд для нанесения ударов по иранским ракетным объектам. Однако некоторые в Британии сочли это «катастрофической ошибкой».

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Британия до воскресенья отклоняла просьбы США использовать британские базы для операций против Ирана, передает британский новостной канал ITV News. Но в воскресенье вечером Стармер удовлетворил просьбу администрации Дональда Трампа, мотивировав это стремлением помешать Тегерану «запускать ракеты по всему региону, убивать невинных гражданских лиц и подвергать риску жизни британцев», находящихся на Ближнем Востоке.

Как пояснил Стармер, США будут использовать базы для «конкретных и ограниченных оборонительных целей» — нанесения ударов по местам запуска ракет или складам хранения в Иране.

Британский премьер подчеркнул, что Великобритания при этом не будет принимать непосредственного участия в ударах по целям в Иране. После заявления Стармера правительство изложило свою правовую позицию, подчеркнув, что Британия будет действовать в целях самозащиты и «коллективной обороны региональных союзников, которые запросили поддержку».

По данным издания, до сих пор в ходе конфликта никто из британских граждан не пострадал, но сейчас в Персидском заливе находится как минимум 200 000 британцев, главным образом в ОАЭ.

Трамп в понедельник признал в интервью британской газете The Telegraph, что был «очень разочарован» Стармером из-за того, что тот изначально заблокировал использование авиабазы Диего-Гарсия (архипелаг Чагос) для нанесения ударов по Ирану.

Президент США посетовал, что британскому премьеру «потребовалось слишком много времени», чтобы пойти на уступки Вашингтону. Но в итоге он похвалил воскресный «поступок» Стармера, назвав его «очень важным событием».

В свою очередь Джереми Корбин, член парламента Великобритании, в соцсети Х резко осудил решение Стармера.

Разрешение на использование британских баз в незаконной агрессивной войне является катастрофической исторической ошибкой.

Джереми Корбин
член парламента Великобритании

Он подчеркнул, что Стармер предпочел «умиротворять» Трампа, а не отстаивать международное право: «Это позорное решение делает Британию соучастницей грядущих разрушительных последствий и ставит под угрозу безопасность всех нас».

