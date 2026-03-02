СМИ: Британия разрешила США использовать свои базы для нанесения ударов по Ирану

Британский премьер подчеркнул, что Великобритания при этом не будет принимать непосредственного участия в ударах по целям в Иране. После заявления Стармера правительство изложило свою правовую позицию, подчеркнув, что Британия будет действовать в целях самозащиты и «коллективной обороны региональных союзников, которые запросили поддержку».