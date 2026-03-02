СМИ: Британия разрешила США использовать свои базы для нанесения ударов по Ирану

Британия до воскресенья отклоняла просьбы США использовать британские базы для операций против Ирана, передает британский новостной канал ITV News. Но в воскресенье вечером Стармер удовлетворил просьбу администрации Дональда Трампа, мотивировав это стремлением помешать Тегерану «запускать ракеты по всему региону, убивать невинных гражданских лиц и подвергать риску жизни британцев», находящихся на Ближнем Востоке.
Британский премьер подчеркнул, что Великобритания при этом не будет принимать непосредственного участия в ударах по целям в Иране. После заявления Стармера правительство изложило свою правовую позицию, подчеркнув, что Британия будет действовать в целях самозащиты и «коллективной обороны региональных союзников, которые запросили поддержку».
По данным издания, до сих пор в ходе конфликта никто из британских граждан не пострадал, но сейчас в Персидском заливе находится как минимум 200 000 британцев, главным образом в ОАЭ.
Трамп в понедельник признал в интервью британской газете The Telegraph, что был «очень разочарован» Стармером из-за того, что тот изначально заблокировал использование авиабазы Диего-Гарсия (архипелаг Чагос) для нанесения ударов по Ирану.
В свою очередь Джереми Корбин, член парламента Великобритании, в соцсети Х резко осудил решение Стармера.
Разрешение на использование британских баз в незаконной агрессивной войне является катастрофической исторической ошибкой.
Он подчеркнул, что Стармер предпочел «умиротворять» Трампа, а не отстаивать международное право: «Это позорное решение делает Британию соучастницей грядущих разрушительных последствий и ставит под угрозу безопасность всех нас».