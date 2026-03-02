В Госдуме отреагировали на удар по зданию у посольства РФ в Иране

Депутат уточнил, что все понимают, что сейчас в Иране идет настоящая война, в ходе которой гибнут мирные граждане. Собеседник «Ленты.ру» напомнил, что Израиль и США уже атаковали школу, рядом с которой не было никаких военных объектов. По мнению парламентария, удар могли нанести ошибочно из-за неточностей, допущенных разведывательными службами, но допустил, что это могла быть и целенаправленная атака. Алексей Чепа напомнил, что в результате удара по школе погибли около 170 человек — детей и учителей.