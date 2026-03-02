Ричмонд
В Госдуме отреагировали на удар по зданию у посольства РФ в Иране

Дипломатические представительства всех стран, располагающиеся в Иране, сейчас подвергаются опасности со стороны США и Израиля. На это обратил внимание заместитель комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, комментируя для «Ленты.ру» удар в Тегеране рядом с российским посольством.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Депутат уточнил, что все понимают, что сейчас в Иране идет настоящая война, в ходе которой гибнут мирные граждане. Собеседник «Ленты.ру» напомнил, что Израиль и США уже атаковали школу, рядом с которой не было никаких военных объектов. По мнению парламентария, удар могли нанести ошибочно из-за неточностей, допущенных разведывательными службами, но допустил, что это могла быть и целенаправленная атака. Алексей Чепа напомнил, что в результате удара по школе погибли около 170 человек — детей и учителей.

«Конечно, все дипломатические представительства, которые находятся в Иране, подвергаются очень большой опасности», — прокомментировал Чепа.

Ранее стало известно о том, что силы США и Израиля атаковали управление дипломатической полиции, здание которой находится в Тегеране рядом с посольством России.

