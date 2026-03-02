Ричмонд
Американист: эскалация в отношении Ирана — форма давления США на Китай

Для команды Дональда Трампа нынешняя эскалация в отношении Ирана — попытка оказать давление на Китай в преддверии визита американского президента в КНР. Об этом пишет политолог-американист Малек Дудаков в своем телеграм-канале.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Как отмечает аналитик, Китай импортирует из Ирана 13% всей нефти, еще 6% приходится на Венесуэлу. По его мнению, удар по этим поставкам является ответом США Пекину, который в свою очередь активно использует экспорт редкоземельных металлов как рычаг давления на Вашингтон.

Однако ставки в этой игре заведомо неравны, так как Китай — монополист на рынке редкоземельных металлов (свыше 80%). При этом Пекин может легко компенсировать потерю иранской и венесуэльской нефти, например, за счет российских поставок.

Нынешняя операция же усиливает раскол внутри США. И в конечном счете она может даже ослабить переговорную позицию Трампа в ближайшей перспективе.

Малек Дудаков
политолог

Ранее стали известны даты поездки Дональда Трампа в Китай. Сообщалось, что американский президент посетит КНР с 31 марта по 2 апреля. Ожидается, что в эти состоится встреча Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином.

