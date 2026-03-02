Американист: эскалация в отношении Ирана — форма давления США на Китай

Как отмечает аналитик, Китай импортирует из Ирана 13% всей нефти, еще 6% приходится на Венесуэлу. По его мнению, удар по этим поставкам является ответом США Пекину, который в свою очередь активно использует экспорт редкоземельных металлов как рычаг давления на Вашингтон.