Американист: эскалация в отношении Ирана — форма давления США на Китай

Как отмечает аналитик, Китай импортирует из Ирана 13% всей нефти, еще 6% приходится на Венесуэлу. По его мнению, удар по этим поставкам является ответом США Пекину, который в свою очередь активно использует экспорт редкоземельных металлов как рычаг давления на Вашингтон.
Однако ставки в этой игре заведомо неравны, так как Китай — монополист на рынке редкоземельных металлов (свыше 80%). При этом Пекин может легко компенсировать потерю иранской и венесуэльской нефти, например, за счет российских поставок.
Нынешняя операция же усиливает раскол внутри США. И в конечном счете она может даже ослабить переговорную позицию Трампа в ближайшей перспективе.
Ранее стали известны даты поездки Дональда Трампа в Китай. Сообщалось, что американский президент посетит КНР с 31 марта по 2 апреля. Ожидается, что в эти состоится встреча Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином.