Пентагон заявил, что операция против Тегерана не пойдет по пути Ирака

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что Вашингтон рассчитывал, что операция по уничтожению части руководства Ирана займет две или три недели, однако военные «опередили график» и справились за день. До этого Трамп утверждал, что руководство Ирана дважды пыталось его устранить, но он оказался первым. Кроме того, глава Белого дома отмечал, что у него уже есть «три очень хороших кандидата» на пост главы Ирана.