Ричмонд
+1°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пентагон заявил, что операция против Тегерана не пойдет по пути Ирака

Операция США против Ирана не будет бесконечной и не пойдет по сценарию с Ираком, заявил глава Пентагона Пит Хегсет на пресс-конференции. Его слова передает CNN.

Источник: Reuters

«Это не Ирак. Это не бесконечная война. Наше поколение знает лучше, и этот президент тоже. Он назвал войны последних 20 лет, посвященные построению государств, глупостью, и он прав», — подчеркнул Хегсет.

Он назвал операцию, проводимую Соединенными Штатами и Израилем против Тегерана, «самой сложной и точной» в истории. Глава Пентагона также заверил, что удары США по Ирану не направлены на «смену режима», хотя и признал, что руководство страны сменилось. «Мы не начинали эту войну, но при президенте Трампе мы ее заканчиваем», — добавил министр.

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что Вашингтон рассчитывал, что операция по уничтожению части руководства Ирана займет две или три недели, однако военные «опередили график» и справились за день. До этого Трамп утверждал, что руководство Ирана дважды пыталось его устранить, но он оказался первым. Кроме того, глава Белого дома отмечал, что у него уже есть «три очень хороших кандидата» на пост главы Ирана.

Утром 28 февраля израильские и американские войска начали военную операцию против Ирана. Взрывы прогремели в Тегеране, Исфахане, Кередже и провинции Керманшах. В ходе ударов был убит верховный лидер Ирана Али Хаменеи. В ответ Иран атаковал американские военные базы на Ближнем Востоке и сам Израиль с помощью ракет и беспилотников.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше