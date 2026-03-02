Пентагон заявил, что операция против Тегерана не пойдет по пути Ирака

«Это не Ирак. Это не бесконечная война. Наше поколение знает лучше, и этот президент тоже. Он назвал войны последних 20 лет, посвященные построению государств, глупостью, и он прав», — подчеркнул Хегсет.
Он назвал операцию, проводимую Соединенными Штатами и Израилем против Тегерана, «самой сложной и точной» в истории. Глава Пентагона также заверил, что удары США по Ирану не направлены на «смену режима», хотя и признал, что руководство страны сменилось. «Мы не начинали эту войну, но при президенте Трампе мы ее заканчиваем», — добавил министр.
Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что Вашингтон рассчитывал, что операция по уничтожению части руководства Ирана займет две или три недели, однако военные «опередили график» и справились за день. До этого Трамп утверждал, что руководство Ирана дважды пыталось его устранить, но он оказался первым. Кроме того, глава Белого дома отмечал, что у него уже есть «три очень хороших кандидата» на пост главы Ирана.
Утром 28 февраля израильские и американские войска начали военную операцию против Ирана. Взрывы прогремели в Тегеране, Исфахане, Кередже и провинции Керманшах. В ходе ударов был убит верховный лидер Ирана Али Хаменеи. В ответ Иран атаковал американские военные базы на Ближнем Востоке и сам Израиль с помощью ракет и беспилотников.