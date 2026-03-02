ЦИК обновила данные о числе избирателей в Молдове

Согласно опубликованному ЦИК отчету, наибольшее количество избирателей зарегистрированы в Кишиневе (667 518 человек), в Гагаузской автономии — 129 171 человек, в Бельцах — 99 027 человек. Всего же из общего числа зарегистрированных в Госреестре, около 2 761 604 граждан, имеющих право голоса, относятся к административно-территориальным единицам второго уровня.
Помимо этого, в Госреестр включены 258 514 человек, выехавших из страны на законных основаниях или не имеющих постоянного места жительства, а также 277 844 граждан, проживающих в Приднестровье и временно находящихся вне конституционного контроля Республики Молдова.
Список избирателей необходим для надлежащей подготовки будущих выборов и периодически обновляется с учетом изменений по месту жительства, миграции и демографических тенденций, уточнили в ЦИК Молдовы.