Fox News: в США опасаются дефицита боеприпасов в войне с Ираном

Действующие и бывшие сотрудники Пентагона, согласно статье, предупреждают, что военная операция США против Ирана ограничена по времени в несколько дней, поскольку для проведения продолжительной кампании у Вашингтона просто не хватит боеприпасов. По их словам, запасы некоторых американских ракет-перехватчиков и средств противовоздушной обороны серьезно сократились из-за недавних операций США на Ближнем Востоке, в Карибском бассейне и Тихом океане.
На фоне дефицита снарядов Пентагон встал перед непростым стратегическим выбором: куда в первую очередь направлять ракеты-перехватчики — на защиту американских баз на Ближнем Востоке от ответных действий Ирана, на защиту союзнического Израиля или на оборону Украины.
По оценкам Пентагона, во время ирано-израильского конфликта в июне 2025 года вооруженные силы США для защиты союзников выпустили более 150 ракет-перехватчиков — примерно четверть от общего мирового запаса — и большое количество стандартных ракет корабельного базирования.
Региональные аналитики поясняют, что при постоянном обмене ракетными ударами решающую роль в конфликте между США и Ираном будут играть запасы именно ракет-перехватчиков, а не наступательного ударного оружия. По оценкам независимых экспертов, США ежегодно производят примерно 600−650 ракет Patriot PAC-3 MSE, что отражает недавние контракты на увеличение производственных мощностей.
Эксперты предупреждают, что США не смогут провести в Иране такую же «хирургическую операцию» как в Венесуэле. Иран — это крупное, хорошо вооруженное государство с обширными ракетными силами и региональными прокси-сетями. Запасы баллистических ракет у Тегерана оцениваются в 1500—2000 единиц. К тому же у Ирана есть БПЛА и ракеты меньшей дальности, способные наносить удары по региональным базам США и энергетической инфраструктуре стран Персидского залива.
Ирано-израильский конфликт 2025 года уже показал, что стремительная эскалация может стать испытанием как оборонительных систем противников, так и их политической воли, заключают эксперты.