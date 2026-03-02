Ричмонд
Fox News: в США опасаются дефицита боеприпасов в войне с Ираном

Затяжная война с Ираном может привести к истощению ракетных запасов США, что вынуждает Пентагон контролировать уровень эскалации, пишет американское издание Fox News Digital.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Действующие и бывшие сотрудники Пентагона, согласно статье, предупреждают, что военная операция США против Ирана ограничена по времени в несколько дней, поскольку для проведения продолжительной кампании у Вашингтона просто не хватит боеприпасов. По их словам, запасы некоторых американских ракет-перехватчиков и средств противовоздушной обороны серьезно сократились из-за недавних операций США на Ближнем Востоке, в Карибском бассейне и Тихом океане.

На фоне дефицита снарядов Пентагон встал перед непростым стратегическим выбором: куда в первую очередь направлять ракеты-перехватчики — на защиту американских баз на Ближнем Востоке от ответных действий Ирана, на защиту союзнического Израиля или на оборону Украины.

По оценкам Пентагона, во время ирано-израильского конфликта в июне 2025 года вооруженные силы США для защиты союзников выпустили более 150 ракет-перехватчиков — примерно четверть от общего мирового запаса и большое количество стандартных ракет корабельного базирования.

По мнению аналитиков, на пополнение запасов этих систем у США может уйти больше года, поскольку производственные линии в стране оптимизированы для мирного времени и не могут быть в одночасье переоборудованы.

Региональные аналитики поясняют, что при постоянном обмене ракетными ударами решающую роль в конфликте между США и Ираном будут играть запасы именно ракет-перехватчиков, а не наступательного ударного оружия. По оценкам независимых экспертов, США ежегодно производят примерно 600−650 ракет Patriot PAC-3 MSE, что отражает недавние контракты на увеличение производственных мощностей.

Но в условиях интенсивной войны с Ираном, где для поражения одной летящей ракеты часто используется несколько ракет-перехватчиков, США могут израсходовать даже годовой объем производства за считанные недели.

Эксперты предупреждают, что США не смогут провести в Иране такую же «хирургическую операцию» как в Венесуэле. Иран — это крупное, хорошо вооруженное государство с обширными ракетными силами и региональными прокси-сетями. Запасы баллистических ракет у Тегерана оцениваются в 1500—2000 единиц. К тому же у Ирана есть БПЛА и ракеты меньшей дальности, способные наносить удары по региональным базам США и энергетической инфраструктуре стран Персидского залива.

Ирано-израильский конфликт 2025 года уже показал, что стремительная эскалация может стать испытанием как оборонительных систем противников, так и их политической воли, заключают эксперты.

