Fox News: в США опасаются дефицита боеприпасов в войне с Ираном

Эксперты предупреждают, что США не смогут провести в Иране такую же «хирургическую операцию» как в Венесуэле. Иран — это крупное, хорошо вооруженное государство с обширными ракетными силами и региональными прокси-сетями. Запасы баллистических ракет у Тегерана оцениваются в 1500—2000 единиц. К тому же у Ирана есть БПЛА и ракеты меньшей дальности, способные наносить удары по региональным базам США и энергетической инфраструктуре стран Персидского залива.