Ричмонд
+4°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эксперт назвал главную слабость Ирана перед США и Израилем

Силы Израиля и США в ходе комбинированного удара смогли вывести из строя существенную часть зенитных систем Ирана. Это «открыло» небо исламской республики для следующих атак. Об этом NEWS.ru рассказал военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Эксперт напомнил, что в первые же сутки ударов по Ирану целями израильских самолетов стали объекты иранской противовоздушной обороны. Собеседник NEWS.ru уточнил, что сейчас Израиль и США доминируют в небе: Тель-Авив в атаках по Исламской Республике задействует 200 самолетов, Вашингтон — до 500, из которых 100 — F-35. Он добавил, что Пентагон также использует стратегические бомбардировщики B-2 Spirit, транспортные самолеты, топливозаправщики, а кроме того, имеет в арсенале до тысячи крылатых ракет Tomahawk.

Историк отметил, что на Ближний Восток на помощь союзникам идет французская группировка с авианосцем «Шарль де Голль». Вскоре авиация Парижа тоже может присоединиться к атакам по иранской территории.

«Удары по Ирану достаточно ощутимые, учитывая, что ПВО страны во многом ослаблено, — объяснил Кнутов. — Иранской ПВО достаточно сложно отражать налеты».

Ранее подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис заявил, что операция Вашингтона против Тегерана идет не по плану. Он уточнил, что если Иран не примет поражение и продолжит участие в военном противостоянии, то у Вашингтона могут истощиться ресурсы для того, чтобы наносить интенсивные удары достаточно долго.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше