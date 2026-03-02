Эксперт назвал главную слабость Ирана перед США и Израилем

Эксперт напомнил, что в первые же сутки ударов по Ирану целями израильских самолетов стали объекты иранской противовоздушной обороны. Собеседник NEWS.ru уточнил, что сейчас Израиль и США доминируют в небе: Тель-Авив в атаках по Исламской Республике задействует 200 самолетов, Вашингтон — до 500, из которых 100 — F-35. Он добавил, что Пентагон также использует стратегические бомбардировщики B-2 Spirit, транспортные самолеты, топливозаправщики, а кроме того, имеет в арсенале до тысячи крылатых ракет Tomahawk.