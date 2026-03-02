Эксперт представил три сценария завершения конфликта на Ближнем Востоке

По мнению Пилько, оптимальным сценарием для американского лидера Дональда Трампа стала бы капитуляция Ирана по ключевым направлениям — отказ от ядерной и ракетной программ в обмен на сделку с США. Однако пока предпосылок для такого развития событий сейчас нет.
Также эксперт рассматривает сценарий, который предполагает завершение боевых действий между США и Израилем и, как следствие, существенное сокращение военного потенциала Ирана. Аналитик считает, что Тегеран при этом тоже может объявить себя победителем и в итоге получится ничья, как в июне прошлого года.
Третий вариант — это затягивание войны и ее превращение в прокси-конфликт между Китаем и Россией, с одной стороны, и США с другой. Как будут развиваться события в данном случае — предположить сложно. Вполне вероятно, что эта война может перерасти в что-то куда более масштабное, чем происходящее на Украине. И при стечении некоторых обстоятельств привести к применению ядерного оружия.
Эксперт призывает не торопиться с выводами — текущая динамика событий не позволяет заглядывать далеко вперед.