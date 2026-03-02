Ричмонд
+4°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эксперт представил три сценария завершения конфликта на Ближнем Востоке

Американская ставка на массовые беспорядки и восстание против правительства в Иране пока не сработала — на фоне внешней агрессии наблюдается консолидация иранского общества, констатирует политолог Алексей Пилько. В своем телеграм-канале эксперт анализирует текущую ситуацию и рассматривает три возможных сценария окончания боевых действий на Ближнем Востоке.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

По мнению Пилько, оптимальным сценарием для американского лидера Дональда Трампа стала бы капитуляция Ирана по ключевым направлениям — отказ от ядерной и ракетной программ в обмен на сделку с США. Однако пока предпосылок для такого развития событий сейчас нет.

Также эксперт рассматривает сценарий, который предполагает завершение боевых действий между США и Израилем и, как следствие, существенное сокращение военного потенциала Ирана. Аналитик считает, что Тегеран при этом тоже может объявить себя победителем и в итоге получится ничья, как в июне прошлого года.

Третий вариант — это затягивание войны и ее превращение в прокси-конфликт между Китаем и Россией, с одной стороны, и США с другой. Как будут развиваться события в данном случае — предположить сложно. Вполне вероятно, что эта война может перерасти в что-то куда более масштабное, чем происходящее на Украине. И при стечении некоторых обстоятельств привести к применению ядерного оружия.

Алексей Пилько
политолог, автор телеграм-канала «Пинта разума»

Эксперт призывает не торопиться с выводами — текущая динамика событий не позволяет заглядывать далеко вперед.

Ранее Пентагон заявил, что операция против Тегерана не пойдет по пути Ирака. Глава ведомства Пит Хегсет назвал текущую операцию США и Израиля против Ирана «самой сложной и точной» в истории.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше