Нижегородское правительство утвердило положение о Миндемографии.

Как сообщается на сайте официальных правовых актов, правительство Нижегородской области утвердило положение о министерстве демографии и развития человеческого капитала региона. Постановление датируется 26 февраля 2026 года.
Министерство подчиняется правительству Нижегородской области и находится под непосредственным руководством заместителя губернатора региона. Оно является правопреемником управления по труду и занятости населения Нижегородской области.
«Министерство будет находиться в ведении моего профильного заместителя Егора Полякова, а возглавит новый орган Игорь Пантюхин», — отмечал губернатор Глеб Никитин.
Основные задачи министерства включают:
1. Создание условий для устойчивого демографического роста и социально-экономического развития Нижегородской области. Это достигается через комплексное управление человеческим капиталом, включая трудоспособное население и вовлечение безработных граждан в экономическую деятельность.
2. Мониторинг демографических процессов в регионе с целью своевременного выявления ключевых тенденций, рисков и направлений демографического развития.
3. Формирование и реализация региональной политики в установленных сферах деятельности.
4. Реализация политики, направленной на развитие человеческого капитала, который включает знания, навыки, квалификацию и трудовой потенциал населения Нижегородской области.
5. Разработка и внедрение мер по вовлечению граждан в экономику региона, особенно среди трудоспособных, но не работающих граждан.
6. Создание условий для развития искусственного интеллекта в рамках своей деятельности на территории Нижегородской области.
«Миндемографии» — официальное сокращенное название министерства демографии Нижегородской области.
Напомним, что структура правительства Нижегородской области изменена с 1 января 2026 года. Министерство образования и науки преобразовано в министерство образования, сосредоточившись на дошкольном, школьном и среднем профессиональном образовании юных нижегородцев. А штат нового министерства науки и высшего образования сформирован из сотрудников Минобра и Минпрома.
Также созданы министерство демографии и Минсоцразвития и семейной политики.
Кроме того сообщалось, что зампред правительства по вопросам СВО появится в Нижегородской области.