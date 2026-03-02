Нижегородское правительство утвердило положение о Миндемографии.

Напомним, что структура правительства Нижегородской области изменена с 1 января 2026 года. Министерство образования и науки преобразовано в министерство образования, сосредоточившись на дошкольном, школьном и среднем профессиональном образовании юных нижегородцев. А штат нового министерства науки и высшего образования сформирован из сотрудников Минобра и Минпрома.