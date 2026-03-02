НАТО не будет принимать участие в операции США и Израиля в Иране

«Нет, это явно кампания, во главе которой стоят Соединенные Штаты и Израиль», — сказал он в ответ на соответствующий вопрос. Он также выступил с утверждением, что Иран представлял угрозу как для соседей, так и для Европы, и Украины. Именно поэтому, заявил генсек НАТО, лидеры Европы «чрезвычайно рады» ударам по Ирану.
Рютте отметил, что НАТО не будет участвовать в военной операции против Ирана напрямую.
Коснулся Рютте и роли президента США Дональда Трампа в этой военной кампании. «Он лидер свободного мира и делает нас всех безопаснее», — заявил генсек НАТО.