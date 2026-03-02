Ричмонд
НАТО не будет принимать участие в операции США и Израиля в Иране

ЛОНДОН, 2 марта. /ТАСС/. Европа поддерживает военную операцию США и Израиля в Иране, однако силы НАТО не будут в ней задействованы. Об этом заявил в эфире британской вещательной корпорации Би-би-си генсек НАТО Марк Рютте.

Источник: AP 2024

«Нет, это явно кампания, во главе которой стоят Соединенные Штаты и Израиль», — сказал он в ответ на соответствующий вопрос. Он также выступил с утверждением, что Иран представлял угрозу как для соседей, так и для Европы, и Украины. Именно поэтому, заявил генсек НАТО, лидеры Европы «чрезвычайно рады» ударам по Ирану.

Рютте отметил, что НАТО не будет участвовать в военной операции против Ирана напрямую.

Коснулся Рютте и роли президента США Дональда Трампа в этой военной кампании. «Он лидер свободного мира и делает нас всех безопаснее», — заявил генсек НАТО.

