Ричмонд
+2°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минобороны заявило о росте численности войск НАТО в Прибалтике

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Численность коалиционных сил НАТО в Литве, Латвии, Польше и Эстонии выросла с февраля 2022 года почти в два раза и сегодня составляет около 22 тысяч военнослужащих, заявил в понедельник первый заместитель начальника главного управления международного военного сотрудничества Минобороны РФ генерал-майор Евгений Ильин.

Источник: Reuters

Он принял участие с расширенном заседании комитета Совета Федерации РФ по международным делам.

«Милитаризация прибалтийских государств сопровождается антироссийской информационной кампанией о необходимости защиты от агрессии России. С февраля 2022 года численность натовских коалиционных сил в Литве, Латвии, Польше и Эстонии выросла почти в два раза и сегодня составляет около 22 тысяч военнослужащих. Для контроля воздушного пространства над Балтикой и прилегающими акваториями в ходе операции блока Baltic Air Policing на ротационной основе привлекается свыше 20 тактических истребителей ВВС НАТО», — сказал Ильин.

Он также сообщил, что ежегодно в регионе по национальным коалиционным планам проводятся до 40 мероприятий оперативной и боевой подготовки, причем все мероприятий носят антироссийскую направленность.

По словам Ильина, продолжается оперативное оборудование приграничной с РФ территории. Вдоль восточной границы Латвии, Литвы и Эстонии ведется строительство так называемого «Балтийского оборонительного рубежа», основой которого являются долговременные огневые сооружения и инженерные заграждения. В рамках программы «Восточный щит» к 2028 году Варшава намеревается создать систему полевых укреплений в приграничных с Россией и Белоруссией регионах.

«В ходе проводимых в Европе военных учений отрабатываются сценарии ведения войны с Россией. Существенно повысилась интенсивность деятельности объединенных военно-морских сил НАТО на Балтике. Сохраняется высокая разведывательная активность иностранных государств, при этом широко применяются технические средства разведки», — сказал представитель Минобороны РФ.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше