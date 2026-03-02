Минобороны заявило о росте численности войск НАТО в Прибалтике

«Милитаризация прибалтийских государств сопровождается антироссийской информационной кампанией о необходимости защиты от агрессии России. С февраля 2022 года численность натовских коалиционных сил в Литве, Латвии, Польше и Эстонии выросла почти в два раза и сегодня составляет около 22 тысяч военнослужащих. Для контроля воздушного пространства над Балтикой и прилегающими акваториями в ходе операции блока Baltic Air Policing на ротационной основе привлекается свыше 20 тактических истребителей ВВС НАТО», — сказал Ильин.