Ричмонд
+4°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СМИ: иранский кризис — новое испытание для расколотого Евросоюза

Европейский союз, и без того взвинченный из-за конфликта на Украине и непростых отношений с президентом США Дональдом Трампом, пытается выработать единую позицию по поводу конфликта на Ближнем Востоке, в котором у него еще меньше рычагов воздействия.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Европейское бюро Politico пишет, что в понедельник члены блока проведут в Брюсселе чрезвычайную встречу, на которой будет председательствовать глава Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен. А позднее на этой неделе состоится встреча высокопоставленных дипломатов ЕС с министрами иностранных дел стран Персидского залива.

По мере того как множатся глобальные кризисы, Европейский союз изо всех сил старается говорить единым голосом, но это непросто, отмечает издание.

Например, в выходные состоялась видеоконференция глав внешнеполитических ведомств стран Евросоюза, и основным камнем преткновения на ней стал вопрос о том, можно ли опираться на международное право в критике Трампа и Израиля.

По этому вопросу разделились и мнения европейских лидеров, отмечает издание.

Премьер-министр Испании Педро Санчес осудил американо-израильское нападение на Иран, предупредив, что это может привести к «еще более неопределенному и враждебному международному порядку». Позднее стало известно, что Испания отказала США в использовании своих военных баз для нанесения ударов по Ирану, сообщает британская газета The Guardian. В понедельник 15 американских самолетов вынуждены были покинуть военные базы Рота и Морон на юге Испании.

Испанские базы не используются для этой операции, и они не будут использоваться ни для чего, что не включено в соглашение с США, и ни для чего, что не соответствует Уставу Организации Объединенных Наций.

Хосе Мануэль Альбарес
глава МИД Испании

В свою очередь, канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что сейчас «не время читать нотации нашим партнерам и союзникам», добавив, что «мы разделяем многие из их целей, которые не в состоянии достичь сами». А премьер-министр Великобритании Кир Стармер удовлетворил просьбу администрации Трампа и разрешил США использовать две британские базы для ударов по Ирану.

Евросоюз в целом, как отмечает Politico, срочно стремится занять твердую позицию, понимая, что для Ближнего Востока, Европы и США наступил «поворотный момент».

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше