СМИ: иранский кризис — новое испытание для расколотого Евросоюза

Европейское бюро Politico пишет, что в понедельник члены блока проведут в Брюсселе чрезвычайную встречу, на которой будет председательствовать глава Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен. А позднее на этой неделе состоится встреча высокопоставленных дипломатов ЕС с министрами иностранных дел стран Персидского залива.
Например, в выходные состоялась видеоконференция глав внешнеполитических ведомств стран Евросоюза, и основным камнем преткновения на ней стал вопрос о том, можно ли опираться на международное право в критике Трампа и Израиля.
Премьер-министр Испании Педро Санчес осудил американо-израильское нападение на Иран, предупредив, что это может привести к «еще более неопределенному и враждебному международному порядку». Позднее стало известно, что Испания отказала США в использовании своих военных баз для нанесения ударов по Ирану, сообщает британская газета The Guardian. В понедельник 15 американских самолетов вынуждены были покинуть военные базы Рота и Морон на юге Испании.
Испанские базы не используются для этой операции, и они не будут использоваться ни для чего, что не включено в соглашение с США, и ни для чего, что не соответствует Уставу Организации Объединенных Наций.
В свою очередь, канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что сейчас «не время читать нотации нашим партнерам и союзникам», добавив, что «мы разделяем многие из их целей, которые не в состоянии достичь сами». А премьер-министр Великобритании Кир Стармер удовлетворил просьбу администрации Трампа и разрешил США использовать две британские базы для ударов по Ирану.
Евросоюз в целом, как отмечает Politico, срочно стремится занять твердую позицию, понимая, что для Ближнего Востока, Европы и США наступил «поворотный момент».