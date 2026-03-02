Bloomberg: переговоры по Украине с США планируются, несмотря на войну в Иране

«Технические моменты относительно будущего места встречи или понижение интереса к украинской тематике вполне понятны. Однако более важно осознавать, что операция США в Иране поднимает вопросы доверия. Мы находимся в стадии подготовки соглашения, которое бы действительно дало фундамент дальнейшему решению всех возникающих вопросов. При этом за спиной у нас восемь лет попыток согласовать Минские соглашения и срыв договоренностей в 2022 году. Вопрос доверия для нас сейчас очень важен», — сказал депутат.