МИД — в день 34-летия вступления Молдовы в ООН: настроены на углубление сотрудничества

КИШИНЕВ, 2 мар — Sputnik. Республика Молдова остается приверженной активному и надежному партнерству с Организацией объединенных наций (ООН), участвуя в международных миссиях по поддержанию мира и безопасности, продвижению демократии и поддержке устойчивого развития. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел, опубликованном в связи с 34-й годовщиной вступления в ООН.