МИД — в день 34-летия вступления Молдовы в ООН: настроены на углубление сотрудничества

В ведомстве также подчеркнули заинтересованность Молдовы в дальнейшем углублении сотрудничества с ООН с целью укрепления верховенства права, продвижения европейской интеграции и повышения социального благосостояния. При этом в заявлении подчеркивается важность эффективного многостороннего подхода, способного ответить на современные вызовы, включая те, которые обусловлены технологическими изменениями и рисками в киберпространстве.
«В этой связи поздравляем молдавских дипломатов, участвующих в продвижении интересов страны в структурах ООН, а также Миссии ООН в Молдове за оказываемую на протяжении многих лет поддержку», — заявили в МИД.
В МИД также отметили, что за прошедшие годы в Молдове при посредничестве ООН были отремонтированы учебные заведения, модернизирована система социальной помощи и предоставлены компенсации для смягчения последствий роста цен на энергетические ресурсы, были расширены экономические возможности для женщин.
На сегодняшний день в ООН входят 193 государства-члена, а ее штаб-квартира расположена в Нью-Йорке.