Ричмонд
+4°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МИД — в день 34-летия вступления Молдовы в ООН: настроены на углубление сотрудничества

КИШИНЕВ, 2 мар — Sputnik. Республика Молдова остается приверженной активному и надежному партнерству с Организацией объединенных наций (ООН), участвуя в международных миссиях по поддержанию мира и безопасности, продвижению демократии и поддержке устойчивого развития. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел, опубликованном в связи с 34-й годовщиной вступления в ООН.

Источник: Пресс-служба МИД РФ

В ведомстве также подчеркнули заинтересованность Молдовы в дальнейшем углублении сотрудничества с ООН с целью укрепления верховенства права, продвижения европейской интеграции и повышения социального благосостояния. При этом в заявлении подчеркивается важность эффективного многостороннего подхода, способного ответить на современные вызовы, включая те, которые обусловлены технологическими изменениями и рисками в киберпространстве.

«В этой связи поздравляем молдавских дипломатов, участвующих в продвижении интересов страны в структурах ООН, а также Миссии ООН в Молдове за оказываемую на протяжении многих лет поддержку», — заявили в МИД.

В МИД также отметили, что за прошедшие годы в Молдове при посредничестве ООН были отремонтированы учебные заведения, модернизирована система социальной помощи и предоставлены компенсации для смягчения последствий роста цен на энергетические ресурсы, были расширены экономические возможности для женщин.

На сегодняшний день в ООН входят 193 государства-члена, а ее штаб-квартира расположена в Нью-Йорке.

Узнать больше по теме
ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.
Читать дальше