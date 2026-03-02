Путин провел разговор с наследным принцем Саудовской Аравии

«В ходе телефонного разговора президента РФ Владимира Путина и Наследного принца, председателя Совета министров Королевства Саудовская Аравия Мухаммеда Бен Сальмана Аль Сауда подробно обсуждено обострение обстановки на Ближнем Востоке в результате американо-израильской вооруженной агрессии в отношении Исламской Республики Иран», — говорится в сообщении.
