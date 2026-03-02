Ричмонд
Путин провел разговор с наследным принцем Саудовской Аравии

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом, они обсудили обострение обстановки в результате американо-израильской агрессии, сообщает пресс-служба Кремля.

Источник: © РИА Новости

«В ходе телефонного разговора президента РФ Владимира Путина и Наследного принца, председателя Совета министров Королевства Саудовская Аравия Мухаммеда Бен Сальмана Аль Сауда подробно обсуждено обострение обстановки на Ближнем Востоке в результате американо-израильской вооруженной агрессии в отношении Исламской Республики Иран», — говорится в сообщении.

