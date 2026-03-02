Asia Times: США подорвали доверие к своей дипломатии

Стороны обсуждали гибкие подходы к ядерным ограничениям и смягчению санкций, и существовала реальная надежда на скорое достижение принципиального соглашения, отмечает Нури. Однако, несмотря на многообещающее начало и достигнутый прогресс, США вероломно прервали переговоры, нанеся удары по Ирану.
В нехарактерном для дипломатов жесте он даже выступил в эфире CBS, раскрыв детали продвинувшихся переговоров. Он сообщил о достигнутых договоренностях: Иран уничтожит запасы высокообогащенного урана, сократит доступное сырье и позволит МАГАТЭ провести всестороннюю проверку с участием американских инспекторов.
Аль-Бусаиди заверил, что принципиальное соглашение может быть подписано в считанные дни. Эта невероятная новость сулила прорыв на переговорном треке, который мог бы предотвратить неминуемую войну. Но вместо того чтобы позволить дипломатам достичь цели, США и Израиль предпочли военную кампанию.
Оно показывает, что даже активные переговоры не всегда гарантируют мир. Для Ирана и других стран, которые рассчитывают на дипломатическое решение, это четкий сигнал: даже успешные на первый взгляд переговоры можно в любой момент сорвать с помощью силы.
Риск полномасштабной войны на Ближнем Востоке в последние дни значительно возрос, пишет Нури. Любая ошибка может вовлечь в конфликт множество стран, усилить религиозные разногласия и дестабилизировать мировые энергетические рынки. Локальный «ядерный спор» теперь грозит перерасти в масштабное геополитическое противостояние.
Сознательное разрушение «переговорного моста» не ограничивается провалом одной конкретной сделки, настаивает автор.
На фоне нарастающего недоверия и ужесточения политики сдерживания диалог уступает место силе как доминирующему инструменту влияния. Очевидно, что эпоха миропорядка, основанного на общих правилах, безвозвратно ушла в прошлое, резюмирует Нури.