Asia Times: США подорвали доверие к своей дипломатии

Оно показывает, что даже активные переговоры не всегда гарантируют мир. Для Ирана и других стран, которые рассчитывают на дипломатическое решение, это четкий сигнал: даже успешные на первый взгляд переговоры можно в любой момент сорвать с помощью силы.