Медведев: Иран выстоит в противостоянии с США и Израилем

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Иран выстоит в противостоянии с США и Израилем, хотя цена возрождения будет высокой. Такое мнение высказал замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев, отвечая на вопрос ТАСС, есть ли у Тегерана силы выстоять в противостоянии с Вашингтоном и смогут ли иранцы справиться с гибелью такого числа их руководителей.
«Иран, как наследник бывшей Персидской империи, — древний мир и культура. Они справятся, но цена возрождения будет высокой. Для нее требуется высокая консолидация общества», — сказал Медведев.
Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.Читать дальше