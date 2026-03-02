Медведев: Иран выстоит в противостоянии с США и Израилем

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Иран выстоит в противостоянии с США и Израилем, хотя цена возрождения будет высокой. Такое мнение высказал замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев, отвечая на вопрос ТАСС, есть ли у Тегерана силы выстоять в противостоянии с Вашингтоном и смогут ли иранцы справиться с гибелью такого числа их руководителей.