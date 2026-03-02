Зеленский вновь отказался выводить украинские войска из Донбасса

Перед этим, 28 февраля, в интервью норвежскому телеканалу NRK он заявил, что уже не думает о том, как победить в конфликте — ~в настоящее время для Украины важно выжить, а также сохранить независимость, это и станет победой для государства~. Он также отметил, что президент США Дональд Трамп не является для Киева союзником, а выступает посредником в диалоге с Москвой по мирному урегулированию.