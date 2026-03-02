Ричмонд
Медведев назвал победу в СВО главной целью

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Переговоры по Украине не главное, главное — победа в специальной военной операции с достижением всех целей. Об этом заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев, отвечая на вопросы ТАСС.

Источник: РИА "Новости"

Политик не исключает вариант, что Москву склоняют к переговорам ради выигрывания времени на новое перевооружение Киева — так же, как уже было с минскими соглашениями.

«Но переговоры совсем не главное. Главное — победа в СВО с достижением всех целей, поставленных нашим верховным главнокомандующим. И такая победа может быть завоевана без всяких переговоров», — подчеркнул Медведев.

