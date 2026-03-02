Медведев назвал победу в СВО главной целью

Политик не исключает вариант, что Москву склоняют к переговорам ради выигрывания времени на новое перевооружение Киева — так же, как уже было с минскими соглашениями.
«Но переговоры совсем не главное. Главное — победа в СВО с достижением всех целей, поставленных нашим верховным главнокомандующим. И такая победа может быть завоевана без всяких переговоров», — подчеркнул Медведев.
Узнать больше по теме
Совет безопасности РФ: ключевой орган принятия стратегических решений
Совет безопасности РФ — один из важнейших государственных органов, который занимается вопросами национальной безопасности, обороны и стратегического планирования. В этом материале — подробная информация о том, как появился Совбез РФ, кто в него входит, какие задачи он выполняет и какое значение имеет для государства.Читать дальше