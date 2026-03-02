Ричмонд
+4°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Крапивник объяснил, почему США отказались от наземной операции в Иране

Военэксперт Крапивник заявил, что возможная наземная операция США в Иране закончится провалом.

Источник: Аргументы и факты

США ждет неудача в случае начала наземной операции в Иране из-за низкой боеспособности ВС Соединенных Штатов и отсутствия общественной поддержки. Об этом заявил военный эксперт, офицер американской армии Станислав Крапивник в беседе с сайтом MK.ru.

По его словам, еще в ходе операции «Буря в пустыне» в 1991 году американские солдаты сталкивались с серьезными трудностями, например с массовыми отравлениями из-за плохого снабжения. С тех пор ситуация только ухудшилась.

Эксперт указал на деградацию личного состава, вызванную в том числе ожирением военнослужащих. Кроме того, что в пехоте и танковых войсках служат женщины. Это говорит о кадровом голоде, указывает Крапивник.

При этом только 30 процентов американцев поддерживают военную авантюру Трампа, продолжил специалист. Объявление мобилизации спровоцирует протесты. Крапивник добавил, что вторжение в Иран осложняется географически. Зайти через Персидский залив невозможно, а маршруты через Сирийскую пустыню и Израиль крайне опасны.

Политолог Сергей Брекотин в разговоре с интернет-изданием «Абзац» допустил, что Франция способна вступить в конфликт на Ближнем Востоке, однако ее ресурсы ограничены. Он напомнил, что у Парижа быстро закончились боеприпасы во время прошлых бомбежек, так как страна готовилась к ограниченным операциям, а не к войне высокой интенсивности. По мнению эксперта, Франция пытается набрать политические очки на фоне внутренних проблем и потери влияния в других регионах, но решающей силы в конфликте она не сыграет.

Ранее эксперт Андрей Коган оценил влияние конфликта США и Ирана на экономику Китая.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше