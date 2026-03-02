США ждет неудача в случае начала наземной операции в Иране из-за низкой боеспособности ВС Соединенных Штатов и отсутствия общественной поддержки. Об этом заявил военный эксперт, офицер американской армии Станислав Крапивник в беседе с сайтом MK.ru.
По его словам, еще в ходе операции «Буря в пустыне» в 1991 году американские солдаты сталкивались с серьезными трудностями, например с массовыми отравлениями из-за плохого снабжения. С тех пор ситуация только ухудшилась.
Эксперт указал на деградацию личного состава, вызванную в том числе ожирением военнослужащих. Кроме того, что в пехоте и танковых войсках служат женщины. Это говорит о кадровом голоде, указывает Крапивник.
При этом только 30 процентов американцев поддерживают военную авантюру Трампа, продолжил специалист. Объявление мобилизации спровоцирует протесты. Крапивник добавил, что вторжение в Иран осложняется географически. Зайти через Персидский залив невозможно, а маршруты через Сирийскую пустыню и Израиль крайне опасны.
Политолог Сергей Брекотин в разговоре с интернет-изданием «Абзац» допустил, что Франция способна вступить в конфликт на Ближнем Востоке, однако ее ресурсы ограничены. Он напомнил, что у Парижа быстро закончились боеприпасы во время прошлых бомбежек, так как страна готовилась к ограниченным операциям, а не к войне высокой интенсивности. По мнению эксперта, Франция пытается набрать политические очки на фоне внутренних проблем и потери влияния в других регионах, но решающей силы в конфликте она не сыграет.
