Крапивник объяснил, почему США отказались от наземной операции в Иране

Политолог Сергей Брекотин в разговоре с интернет-изданием «Абзац» допустил, что Франция способна вступить в конфликт на Ближнем Востоке, однако ее ресурсы ограничены. Он напомнил, что у Парижа быстро закончились боеприпасы во время прошлых бомбежек, так как страна готовилась к ограниченным операциям, а не к войне высокой интенсивности. По мнению эксперта, Франция пытается набрать политические очки на фоне внутренних проблем и потери влияния в других регионах, но решающей силы в конфликте она не сыграет.