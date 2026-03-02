Ричмонд
+6°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Харитонова: евроинтеграция для Молдовы — морковка, за которой можно идти много лет

Гость программы «Экспертиза» — доктор политических наук Наталья Харитонова.

Источник: Sputnik.md

В эфире программы «Экспертиза» доктор политических наук Наталья Харитонова высказала мнение, что, пытаясь реинтегрировать Приднестровье, власти Молдовы выбрали самый неадекватный и самый опасный вариант — продолжение энергетического, финансового и экономического удушения региона.

Эксперт-политолог считает, что прошедшая на прошлой неделе встреча представителей Кишинева и Тирасполя в формате «1+1» не могла принести позитивные результаты, поскольку молдавская сторона вышла не с конструктивными предложениями, а с ультиматумом.

Харитонова считает, что нет ни одного признака, говорящего о том, что Молдова нужна ЕС в качестве полноценного члена. По ее мнению, республика подходит Евросоюзу лишь в качестве территории, используемой в военно-политических целях противостояния с Россией.

Комментируя заявления представителей молдавского руководства о поддержке так называемой «унири» с Румынией, Наталья Харитонова назвала это запасным вариантом вхождения Молдовы в ЕС, в случае если основной вариант потерпит неудачу.

В заключении политолог заявила, что Российская Федерация готова к восстановлению дружеских отношений и сотрудничества с Молдовой при аналогичной готовности со стороны властей республики. Нынешнее руководство, по ее словам, закрепило курс на евроинтеграцию в ущерб отношениям с Россией.

Узнать больше по теме
Приднестровье – непризнанное государство с уникальной историей
Приднестровье — территория с особым статусом, который не признает ни одно государство мира. Здесь есть свое правительство, свои деньги и свои законы, но на международной карте такая страна отсутствует. Формально эти земли относятся к Молдове, но уже более 30 лет здесь живут по собственным правилам. Рассказываем, где находится этот уникальный анклав, почему его существование вызывает споры и как устроена жизнь в месте, которого официально не существует.
Читать дальше