Харитонова: евроинтеграция для Молдовы — морковка, за которой можно идти много лет

В эфире программы «Экспертиза» доктор политических наук Наталья Харитонова высказала мнение, что, пытаясь реинтегрировать Приднестровье, власти Молдовы выбрали самый неадекватный и самый опасный вариант — продолжение энергетического, финансового и экономического удушения региона.
Эксперт-политолог считает, что прошедшая на прошлой неделе встреча представителей Кишинева и Тирасполя в формате «1+1» не могла принести позитивные результаты, поскольку молдавская сторона вышла не с конструктивными предложениями, а с ультиматумом.
Комментируя заявления представителей молдавского руководства о поддержке так называемой «унири» с Румынией, Наталья Харитонова назвала это запасным вариантом вхождения Молдовы в ЕС, в случае если основной вариант потерпит неудачу.
В заключении политолог заявила, что Российская Федерация готова к восстановлению дружеских отношений и сотрудничества с Молдовой при аналогичной готовности со стороны властей республики. Нынешнее руководство, по ее словам, закрепило курс на евроинтеграцию в ущерб отношениям с Россией.