Нетаньяху заявил о совместных с Трампом усилиях по «спасению мира»

Президент США Дональд Трамп присоединился к Израилю «в важнейшем усилии по спасению мира», заявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху, пишет The Jerusalem Post.

Источник: Reuters

Он добавил, что иранский народ вскоре «сможет свергнуть режим в Тегеране». «Приближается день, когда иранский народ сможет сбросить иго тирании. Это борьба за человечество», — заявил Нетаньяху на во время визита на место падения ракеты в Бейт-Шемеше вместе с бывшим премьер-министром Нафтали Беннетом и лидером оппозиции Яиром Лапидом (партия «Еш Атид»).

Иранская баллистическая ракета попала по жилому дому в Бейт-Шемеше накануне, ранив более 20 человек и убив не менее восьми.

Израиль нанес удар по Ирану вместе с США 28 февраля в рамках военной операции «Рычащий лев». Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что это был «упреждающий удар» с целью «устранить угрозы в отношении Государства Израиль». Трамп говорил, что бомбардировки Ирана будут продолжаться до наступления мира на Ближнем Востоке.

В ответ на удары Тегеран запустил ракеты и беспилотники по Израилю и американским военным базам на Ближнем Востоке.

