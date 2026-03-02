Нетаньяху заявил о совместных с Трампом усилиях по «спасению мира»

Он добавил, что иранский народ вскоре «сможет свергнуть режим в Тегеране». «Приближается день, когда иранский народ сможет сбросить иго тирании. Это борьба за человечество», — заявил Нетаньяху на во время визита на место падения ракеты в Бейт-Шемеше вместе с бывшим премьер-министром Нафтали Беннетом и лидером оппозиции Яиром Лапидом (партия «Еш Атид»).
Иранская баллистическая ракета попала по жилому дому в Бейт-Шемеше накануне, ранив более 20 человек и убив не менее восьми.
Израиль нанес удар по Ирану вместе с США 28 февраля в рамках военной операции «Рычащий лев». Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что это был «упреждающий удар» с целью «устранить угрозы в отношении Государства Израиль». Трамп говорил, что бомбардировки Ирана будут продолжаться до наступления мира на Ближнем Востоке.
В ответ на удары Тегеран запустил ракеты и беспилотники по Израилю и американским военным базам на Ближнем Востоке.