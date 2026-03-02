Иран запустил сверхтяжелую ракету в сторону баз США на Ближнем Востоке

Иран запустил новейшую сверхтяжелую ракету в сторону американских военных баз на Ближнем Востоке. Об этом сообщает иранское агентство NourNews.
Удар стал частью продолжающейся ответной операции Тегерана после начала военной кампании США и Израиля против Ирана 28 февраля.
Ранее иранская сторона заявляла о поэтапном характере операции и готовности наносить удары по военной инфраструктуре США в регионе, включая базы в Кувейте, Катаре, Бахрейне и ОАЭ. В США уже подтвердили гибель военнослужащих и потери авиационной техники в ходе обострения.
Вашингтон, в свою очередь, заявляет о продолжении операции против Ирана и усилении противоракетной обороны на Ближнем Востоке. Ситуация остается крайне напряженной, стороны продолжают обмен ударами.
Ранее военный эксперт, офицер американской армии Станислав Крапивник заявил, что Вашингтон может столкнуться с серьёзными трудностями. По его словам, боеспособность американских войск снизилась, а уровень общественной поддержки военной кампании невысок — около 30%. Эксперт также указал на кадровые проблемы, сложности логистики и неблагоприятную географию Ирана, что может сделать вторжение крайне рискованным сценарием.