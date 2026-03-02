Ричмонд
+4°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Иран запустил сверхтяжелую ракету в сторону баз США на Ближнем Востоке

Иран применил новейшую сверхтяжелую ракету по базам США на Ближнем Востоке, сообщает NourNews. Эскалация конфликта продолжается.

Иран запустил новейшую сверхтяжелую ракету в сторону американских военных баз на Ближнем Востоке. Об этом сообщает иранское агентство NourNews.

Удар стал частью продолжающейся ответной операции Тегерана после начала военной кампании США и Израиля против Ирана 28 февраля.

Ранее иранская сторона заявляла о поэтапном характере операции и готовности наносить удары по военной инфраструктуре США в регионе, включая базы в Кувейте, Катаре, Бахрейне и ОАЭ. В США уже подтвердили гибель военнослужащих и потери авиационной техники в ходе обострения.

Вашингтон, в свою очередь, заявляет о продолжении операции против Ирана и усилении противоракетной обороны на Ближнем Востоке. Ситуация остается крайне напряженной, стороны продолжают обмен ударами.

Ранее военный эксперт, офицер американской армии Станислав Крапивник заявил, что Вашингтон может столкнуться с серьёзными трудностями. По его словам, боеспособность американских войск снизилась, а уровень общественной поддержки военной кампании невысок — около 30%. Эксперт также указал на кадровые проблемы, сложности логистики и неблагоприятную географию Ирана, что может сделать вторжение крайне рискованным сценарием.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше