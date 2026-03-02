Иран запустил сверхтяжелую ракету в сторону баз США на Ближнем Востоке

Ранее военный эксперт, офицер американской армии Станислав Крапивник заявил, что Вашингтон может столкнуться с серьёзными трудностями. По его словам, боеспособность американских войск снизилась, а уровень общественной поддержки военной кампании невысок — около 30%. Эксперт также указал на кадровые проблемы, сложности логистики и неблагоприятную географию Ирана, что может сделать вторжение крайне рискованным сценарием.