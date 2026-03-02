Лукашенко выразил соболезнования в связи с гибелью Хаменеи

Напомним, утром 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана, нанеся удары по крупным городам, включая Тегеран, в результате которых погибли верховный лидер аятолла Али Хаменеи, его жена, члены семьи и ряд высокопоставленных чиновников. В центре Москвы, у посольства Ирана на Покровском бульваре, состоялась церемония прощания с погибшим лидером, где стихийно образовался мемориал. МИД России решительно осудил авиаудар США и Израиля, однако официальный Вашингтон опровергает информацию о ликвидации иранского руководства.