ВВС Катара сбили два иранских Су-24 и перехватили ракеты с дронами

Вчера в Катаре при падении обломков иранских ракет пострадали не менее восьми человек. Один из раненых получил тяжёлые травмы, ещё четверо госпитализированы. Влады призвали граждан и гостей страны не выходить на улицу, не приближаться к окнам и оставаться в укрытиях до минования опасности.