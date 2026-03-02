Ричмонд
+4°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп допустил продление операции против Ирана

ВАШИНГТОН, 2 марта. /ТАСС/. Соединенные Штаты изначально считали, что их военная операция против Ирана займет четыре-пять недель, однако Вашингтон может в случае необходимости продлить ее. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в ходе церемонии вручения государственных наград в Белом доме.

Источник: Reuters

«Мы уже существенно опережаем свои прогнозы», — сказал он.

«Мы с самого начала прогнозировали четыре-пять недель. Однако у нас есть потенциал, позволяющий продолжать намного дольше, чем в течение этого [периода]», — утверждал глава американской администрации.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше